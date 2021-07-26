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Еще стройнее: Барбара Палвин похвасталась идеальной фигурой в откровенном купальнике

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Греция, Понедельник 26 июля 2021 18:23
Еще стройнее: Барбара Палвин похвасталась идеальной фигурой в откровенном купальнике Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: RBC.UA

Барбара Палвин уже давно не делилась ничем со своими поклонниками. А потому череда новых постов стала сюрпризом для ее фанатов.

Девушка отправилась в Грецию, где успевает не только отдыхать, но и постить массу горячих фото.

Барбара совмещает полезное с приятным. Девушка отправилась на Миконос, где загорает, купается, а заодно рекламирует бренд купальников Revolve и одежды Majorelle. Последний пост получился особенно жарким.

Модель позирует на пляже, посреди классического отельного пейзажа. В этот раз Барбара отдала предпочтение черному слитному купальнику с откровенными вырезами на груди и спине, который оголил совершенное тело красавицы. К слову, на новом фото Барбара выглядит еще более стройной.

Еще стройнее: Барбара Палвин похвасталась идеальной фигурой в откровенном купальнике

Еще стройнее: Барбара Палвин похвасталась идеальной фигурой в откровенном купальникеБарбара Палвин на отдыхе (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

На пляж она не стала делать ни макияж, ни укладку. Да и простая поза Палвин говорит о ее желании расслабиться. По всей видимости, фото делал ее бойфренд Дилан Спроус. Пара, которая недавно отметила 3-летие отношений, часто путешествует вместе. Вполне возможно, что в поездку они отправились, чтобы отметить день рождения Дилана, который он празднует 4 августа. К слову, многие фанаты ждут, когда же парень сделает модели предложение. Но пока что звезды не торопятся с семейными узами.

Ранее Барбара уже демонстрировала свое стройное тело в модном топе.

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