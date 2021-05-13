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Еще стройнее: Эмили Ратаковски показала точеную фигуру в откровенном наряде

Автор: Lite

После родов Эмили Ратаковски вернулась в свою привычную форму молниеносно. Уже спустя месяц она стала выкладывать в сеть горячие фото со стальным прессом и тонкой талией.

А затем вернулась к соблазнительным нарядам, которые одевает даже на прогулки. Большинство из них можно увидеть в блоге красавицы.

Эмили Ратаковски перед выходом из дома сделала пару селфи, которые запостила в сториз своего блога. Горячая мамочка выбрала необычный и стильный наряд: классический брючный костюм, а под ним - крошечный топ, который оголил живот девушки. Обувь она выбрала спортивную, что сделало лук менее строгим.

Эмили Ратаковски вновь стройная (фото: instagram.com/emrata)

Дополнили образ золотистые серьги в виде цепей, а также несколько подвесок. Макияж молодая мама выполнила в натуральных тонах, подчеркнув свою природную красоту. А волосы уложила на прямой пробор.

К сожалению, фанаты не смогли оставить свои комментарии под такими жаркими селфи. Обычно они с удовольствием выражают свои мысли соблазнительной мамочке. К примеру, как на одном из последних постов, где Эмили позирует в трендовых джинсах с милым принтом.

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