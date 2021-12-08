Еще и выпихну: Нина Матвиенко сделала признание о переезде дочери с зятем

Именно поэтому она ждет переезда Тони и Арсена в свое жилье.

"Я так этого жду. С большим удовольствием, еще и вот так выпихну", - со смехом сказала Нина Митрофановна.

При этом она подчеркнула, что это лишь потому, что ей жалко молодых.

"В одной комнате ютятся, костюмы… Это тяжело для них. Кухня – все толкаемся, нас много в доме. А там четыре комнаты, представляете? Будет своя комната для костюмов, и для жизни", - отметила Матвиенко.

Тоня Матвиенко с мужем Арсеном Мирзояном живут у ее мамы Нины (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Тем временем Тоня Матвиенко рассказала, что в новую квартиру они переедут нескоро. Квартиру супруги приобрели в новостройке, которая еще строится.

"Там такая ситуация. Это новостройка и она еще достраивается, документы они нам еще не отдали официально. Это очень затяжной процесс оказался. Обещали одно, потом другое. Мы надеемся, чтобы это вообще произошло", - поделилась певица.