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Это бомба: Наталья Могилевская в леопардовой шубке в лимузине показала кусочек нового видео

Автор: Lite

Наталья Могилевская недавно в своем микроблоге пообещала к Новому году устроить поклонникам сюрприз. Певица запостила снимок, на котором она и украинская рэп-звезда Alyona Alyona сидят в характерной позе, на корточках. Как сразу же догадались фанаты, Украину ждет незабываемый дуэт.

До праздника и до сюрприза еще придется подождать, но кусочками новой работы Могилевская делится с радостью. Сначала она запостила свой наряд: в лучшиз рэперских традициях, леопардовая шубка, золотые цепи, огромный черные очки. А потом она показала кусочек видео, где она едет в шикарном авто. Судя по всему, это кадры из нового клипа.

"Премьера через 6 дней, ждете?", - написала Наталья.

Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Фолловеры отреагировали на кусочки клипа словами в духе "Вот это будет бомба!" и "Натусик, это будет крутусик!", а еще они признались, что для них такой образ и стиль Натальи - нечто совершенно новое, но очень хочется послушать.

Напомним, недавно Наталья Могилевская неожиданно призналась в любви Ирине Билык. Певица запостила снимок, на котором артистки стоят в обнимку, Ирина в стильной шляпе и пальто с принтом, а Наталья в леопардовом платье и массивных украшениях на шее.

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Новости Украины Наталья Могилевскаяпевец