Вот это красотка: Маша Полякова восхитила фигурой в мокром купальнике на берегу океана

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша Полякова уже давно влюбила в себя соцсети: девушка обожает постить яркие снимки, демонстрируя не только стильные наряды, но и свою шикарную фигуру.

Недавно Маша предстала в своем Instagram в образе, который напомнил фанатам диснеевскую принцессу.

А пока что Маша делится фото с отдыха: вместе со своей звездной мамой девушка улетела на Мальдивы. Оттуда обе красавицы постят яркие фото в купальниках, чем радуют своих фолловеров.

Вот и на этот раз Маша показала, как она в мокром купальнике лежит на берегу океана: пальмы на фоне и радостная улыбка девушки придают фото атмосферности.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova/)

"Куда бы вы хотели отправляться после карантина?", - спросила Маша у фолловеров.

В ответ подписчики засыпали Полякову комплиментами и стали фантазировать, куда бы они хотели полететь или поехать после локдауна.

Напомним, что недавно сама Оля Полякова удивила всех сильно юным видом, фанаты заподозрили звезду в пластике и предположили, что на фото - не Оля, а Маша.