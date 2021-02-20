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Это не круто! Кароль чуть не получила серьезную травму во время сложного трюка

Новина українською → Суббота 20 февраля 2021 17:17
Это не круто! Кароль чуть не получила серьезную травму во время сложного трюка Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Тина Кароль в преддверии Дня Влюбленных выпустила оригинальный клип на песню «Скандал», где предстала перед фанами в совершенно новом амплуа, а ее жаркие и гибкие танцы вызвали настоящий фурор. Певица решила поделиться ауттейками с репетиции своего номера для видеоработы, где показала, что чуть не получила травму во время сложного трюка на подставке.

На личной странице в фотоблоге Instagram Тина опубликовала видео бэкстейджа подготовки к танцевальным номерам для своего клипа.

Компанию артистке составил режиссер Инди Хаит и хореограф, работающая со многими украинскими звездами, Марина Кущева. Именно она и поставила хореографию для Тины.

"Практически впервые при придумывании постановки танца перестала думать о том, что хореографию нужно адаптировать и упрощать. Танец в клипе оснащён разными техниками с разных стилей. В одном из разговоров, Тина обернула наш стиль танца в оболочку "Тринити", что я считаю, достаточно близко к нашему результату", - приводятся под роликом слова Марины.

"Мои Свои, я знаю, что это не предел наших общих возможностей и есть куда развить это дальше, что очень вдохновляет. Вдохновляете вы!" - призналась Тина.

На одном из кадров певица делает сложный трюк, лежа на специальной подставке на ножке. Инди уверяет ее: "Ножки ровно. Это будет круто". "Нет, это не круто. Опускайте. Осторожно!" - восклицает Тина, рискуя упасть вниз, но ее вовремя подхватывают.

Это не круто! Кароль чуть не получила серьезную травму во время сложного трюка

Это не круто! Кароль чуть не получила серьезную травму во время сложного трюка

Тина Кароль на съемках клипа "Скандал" с хореографом Мариной Кущевой (фото: instagram.com/dnndbdhdhdueuk)

Напомним, что ранее стало известно, как на самом деле Тина Кароль поет живьем свой новый трек.

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