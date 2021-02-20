Это не круто! Кароль чуть не получила серьезную травму во время сложного трюка

Тина Кароль в преддверии Дня Влюбленных выпустила оригинальный клип на песню «Скандал» , где предстала перед фанами в совершенно новом амплуа, а ее жаркие и гибкие танцы вызвали настоящий фурор. Певица решила поделиться ауттейками с репетиции своего номера для видеоработы, где показала, что чуть не получила травму во время сложного трюка на подставке.

На личной странице в фотоблоге Instagram Тина опубликовала видео бэкстейджа подготовки к танцевальным номерам для своего клипа.

Компанию артистке составил режиссер Инди Хаит и хореограф, работающая со многими украинскими звездами, Марина Кущева. Именно она и поставила хореографию для Тины.

"Практически впервые при придумывании постановки танца перестала думать о том, что хореографию нужно адаптировать и упрощать. Танец в клипе оснащён разными техниками с разных стилей. В одном из разговоров, Тина обернула наш стиль танца в оболочку "Тринити", что я считаю, достаточно близко к нашему результату", - приводятся под роликом слова Марины.

"Мои Свои, я знаю, что это не предел наших общих возможностей и есть куда развить это дальше, что очень вдохновляет. Вдохновляете вы!" - призналась Тина.

На одном из кадров певица делает сложный трюк, лежа на специальной подставке на ножке. Инди уверяет ее: "Ножки ровно. Это будет круто". "Нет, это не круто. Опускайте. Осторожно!" - восклицает Тина, рискуя упасть вниз, но ее вовремя подхватывают.

Тина Кароль на съемках клипа "Скандал" с хореографом Мариной Кущевой (фото: instagram.com/dnndbdhdhdueuk)