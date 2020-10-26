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Это любовь: Николь Кидман растрогала оригинальным поздравлением для мужа-именинника

Новина українською → Понедельник 26 октября 2020 17:40
Это любовь: Николь Кидман растрогала оригинальным поздравлением для мужа-именинника Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)
Автор: Lite

Актриса подготовила необычное фото

Николь Кидман и Кит Урбан – одна из самых крепких пар мирового шоу-бизнеса. Актриса не раз признавалась, что в браке с музыкантом обрела все, что искала. Голливудская знаменитость старается не упускать шанса выразить свои чувства, снова и снова записывая ему послания в своем блоге, а также рассказывая о них в прессе.

"Я вышла замуж в своем сердце. Он просто пришел и защитил меня. Он любил меня, давал мне уверенность и помогал мне чувствовать себя намного комфортнее. Он знает, кто я, и он меня открыл", - говорила она в одном из недавних интервью. Но в честь дня рождения любимого мужчины, которому 26-го октября исполняется 53 года, она нашла нечто оригинальное.

Это любовь: Николь Кидман растрогала оригинальным поздравлением для мужа-именинника
Николь обожает нежные послания мужу (фото: instagram.com/nicolekidman)

Николь опубликовала фото, на котором они с Китом парят в воздухе – пара отправилась испытать чувство полета в аэродинамической трубе. Оба они явно просто в восторге от такого аттракциона. К такому эффектному кадру Кидман подобрала и соответствующую надпись: "С днем рождения, моя любовь. Love is in the air", - процитировала она известную песню.

Это любовь: Николь Кидман растрогала оригинальным поздравлением для мужа-именинника
Николь и Кит (фото: instagram.com/nicolekidman)

Фанаты просто растаяли от такого накала нежных чувств. Они принялись писать Николь многочисленные комментарии, отмечая как красоту актрисы и ее мужа, так и восторг от их необыкновенного союза. Разумеется, поздравления от преданных поклонников также продолжаются сыпаться на страницу звезды "Большой маленькой лжи".

Напомним, ранее Николь Кидман снялась в откровенных нарядах, продемонстрировав свою безупречную фигуру.

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