Это любовь! Светлана Лобода в бикини показала подросших дочерей
Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, порадовала своих поклонников новыми личными фото. Звезда отправилась в отпуск в теплые края, а компанию ей составили любимые дочки - 9-летняя Ева и младшая Тильда, которой скоро исполнится три года.
Нежными и красочными пляжными фото с дочурками артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Звездная мама с малышками запечатлены на белом песке на фоне лазурных волн. На Светлане - красное бикини, узкие солнцезащитные очки и светло-серая накидка. На первом снимке она счастливо улыбается, при этом старшая дочка присела возле мамы и держит ее за руку, а малышка Тильда стоит спиной к камере и обнимает Лободу за колени.
На других кадрах показано, как певица держит младшую на руках, а также, как Тильда бежит по песку к маме. Лицо младшей дочери Светлана по-прежнему не показывает.
"Это любовь", - трогательно подписала фото исполнительница.
Светлана Лобода отправилась на отдых с дочерьми (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Где именно они отдыхают, пока неизвестно, так как Лобода предпочла не ставить геолокацию.
Фолловеры оценили роскошную фигуру певицы, а также оставили много теплых слов о ее детях.
- Какие у Вас красивые ноги
- А 3-го нам когда ждать?
- Такие хорошенькие
- Невероятные
- Красотки
- Когда Бог хочет сделать женщине комплимент он дарит ей дочь
- Что может быть прекраснее этих обнимашек
- 11 ч."Нравится": 3Ответить
- Такая лапочка! малышка
- Светлана, вы чудесная
- Тильда даже со спины похода на Еву. Даже пяточками
- Красивая мама и дочь
Напомним, в начале марта Светлана Лобода, которая сейчас живет в Москве, тайно выступила в Киеве. В сети появились видео с выступления артистки на закрытой вечеринке.