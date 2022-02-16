My Valentine: трогательные фото знаменитостей с 14 февраля, которые заставят поверить в любовь
Одного Дня влюбленных знаменитостям, кажется, мало: праздник любви был пару дней назад, а фото в соцсетях до сих пор летят на фолловеров со всех сторон. Что ж, любви много не бывает!
Lite собрал самые яркие кадры, которыми делятся селебрети в своих сетях, чтобы напомнить: для выражения своих чувств особенный день не требуется.
Это любовь (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Виктория Бэкхем поделилась ретрофото, когда любовь одной из самых ярких и стильных пар мира была на своей заре.
Любовь побеждает (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Чего только ни было между супермоделью Жизель Бюндхен и ее супругом, футболистом Томом Бреди, и расставания, и воссоединения. Но судя по свежим кадрам, любовь побеждает.
Счастливая пара (фото: instagram.com/brooklynbeckham)
Бруклин Бэкхем и Никола Пельтц от старшего поколения ни в чем не отстают.
Еще больше любви! (фото: instagram.com/alexandradaddario)
Звезда сериалов "Почему женщины убивают" и "Белый лотос" не так давно вышла замуж за продюсера Эндрю Форма. Так что чувства переполняют пару через край!
Трогательные фото доказывают, что любовь не знает границ (фото: instagram.com/chinodarin)
Актеры Урсула Корберо и Чино Дарин вместе уже не один десяток лет, они поделились трогательными фото в своих профилях.
Звезда сериала "Бумажный дом" уже много лет встречается со своим мужчиной (фото: instagram.com/ursulolita)
Основатель вмесирно известного модного бренда Jacquemus Симон Жакмю поделился фото поцелуя со своим партнером и тут же угодил в скандал. Любовь восторжествует, уверен дизайнер.
Симон наделал шума (фото: instagram.com/jacquemus)
Раньше мы писали, что на Симона Жакмю напали хейтеры из-за фото поцелуя в соцсети.