My Valentine: трогательные фото знаменитостей с 14 февраля, которые заставят поверить в любовь

Одного Дня влюбленных знаменитостям, кажется, мало: праздник любви был пару дней назад, а фото в соцсетях до сих пор летят на фолловеров со всех сторон. Что ж, любви много не бывает!

Lite собрал самые яркие кадры, которыми делятся селебрети в своих сетях, чтобы напомнить: для выражения своих чувств особенный день не требуется.

Это любовь (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виктория Бэкхем поделилась ретрофото, когда любовь одной из самых ярких и стильных пар мира была на своей заре.

Любовь побеждает (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Чего только ни было между супермоделью Жизель Бюндхен и ее супругом, футболистом Томом Бреди, и расставания, и воссоединения. Но судя по свежим кадрам, любовь побеждает.

Счастливая пара (фото: instagram.com/brooklynbeckham)

Бруклин Бэкхем и Никола Пельтц от старшего поколения ни в чем не отстают.

Еще больше любви! (фото: instagram.com/alexandradaddario)

Звезда сериалов "Почему женщины убивают" и "Белый лотос" не так давно вышла замуж за продюсера Эндрю Форма. Так что чувства переполняют пару через край!

Трогательные фото доказывают, что любовь не знает границ (фото: instagram.com/chinodarin)

Актеры Урсула Корберо и Чино Дарин вместе уже не один десяток лет, они поделились трогательными фото в своих профилях.

Звезда сериала "Бумажный дом" уже много лет встречается со своим мужчиной (фото: instagram.com/ursulolita)

Основатель вмесирно известного модного бренда Jacquemus Симон Жакмю поделился фото поцелуя со своим партнером и тут же угодил в скандал. Любовь восторжествует, уверен дизайнер.

Симон наделал шума (фото: instagram.com/jacquemus)