"Моя сумка тебя не хочет": на знаменитого дизайнера Жакмю обрушилась волна хейта прямо в День святого Валентина

Знаменитый французский модельер и дизайнер Симон Жакмю, основатель бренда Jacquemus, попал в скандал после того, как выставил фото со своим возлюбленным в своем же Instagram.

И хотя Симон никогда не скрывал, что он гей, на него обрушилась настоящая волна хейта. Пользователи-тролли забросали секцию комментариев неприятными высказывания и эмодзи и, очевидно, окончательно испортили Симону День святого Валентина.

На официальной страничке бренда, которая по совместительству является его личным аккаунтом, в День всем влюбленных Симон выстал фото, на котором они целуются с его возлюбленным Марко Маэстри (с которым они даже успели узаконить отношения).

Так что дизайнер не стал молчать. Он выбрал один из комментариев, в котором девушка говорит, что "раньше она хотела муску от Jacquemus, но теперь!...", комментарий дополнили эмодзи, которых тошнит.

Симон ответил, что это его сумка ее не хочет, а не наоборот, и что она не может быть клиентом бренда, так как просто не заслуживает этого. Дизайнер попросил никогда ничего не покупать у Jacquemus.

Он добавил, что в компании работает много геев, и он не позволит гомофобских высказываний в их и свою сторону.

То самое фото, которое наделало так много шума (фото: instagram.com/jacquemus)

Симон уже много лет натыкается на хейт из-за своей ориентации (фото: instagram.com/jacquemus)

Симон написал, что не верит, что он в 2022 году, так много неприятных комментариев он получил под своим фото.

Он признался, что, будучи геем, он рос без примера такой пары перед глазами, и ему пришлось в свое время несладко. Так что он намерен и дальше постить свою любовь и тем самым освобождать всех, кому это так необходимо.

Симон состоит в отношениях уже много лет (фото: instagram.com/jacquemus)