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"Это мечта!" Каменских показала яркие моменты с Потапом в Хорватии и маму-красотку в купальнике

Автор: Ольвия Агаркова

Настя Каменских вместе с Потапом, мамой Лидией, лучше подругой Анной Андрийчук и свекровью Людмилой весело и продуктивно отдохнули в Хорватии. Компания каталась на яхте, плавала, загорала и даже рыбачила, оценила местную кухню и достопримечательности.

Хоть все уже вернулись в Киев, зато теплые воспоминания остались на памятном видео, которым Настя поделилась в Instagram.

В ролике запечатлены самые запоминающиеся моменты хорватских каникул Потапа и Насти в кругу родных и близких. Вот певица катается на яхте, плавает в море, рассекает на лодке, ее мама рыбачит, сидя на корме, артистка веселится с лучшей подругой и встречает закат.

"Priceless moments with family (Бесценные моменты с семьей – перевод с англ.)", - подписала памятное видео певица. "Мiss everyone (скучаю по каждому – перевод с англ.)", - ответил жене в комментариях рэпер. "Люблю тебя", - сделала признание лучшей подруге Анна.

Поклонникам очень понравилось живое и эмоциональное видео самых ярких моментов отдыха.

  • Самый лучший контент: живые, настоящие эмоции. За этим всегда приятно наблюдать – заряжает
  • Атмосферно
  • Молодцы, надо отдыхать душой и телом
  • Вы самая лучшая, самая нежная, самая настоящая
  • Какой высший класс, семейный отдых, это же мечта , браво
  • Красотка ,солнечная ,позитивная
  • Вы замечательная пара!
  • Супер! Ви класні! Молодці!

Напомним, что по приезду в Киев, Потап и Настя Каменских отправились на гендерную вечеринку к кумовьям и соседям Кате Осадчей и Юрию Горбунову.

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Настя КаменскихПотап