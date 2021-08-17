"Это мечта!" Каменских показала яркие моменты с Потапом в Хорватии и маму-красотку в купальнике

Настя Каменских вместе с Потапом, мамой Лидией, лучше подругой Анной Андрийчук и свекровью Людмилой весело и продуктивно отдохнули в Хорватии. Компания каталась на яхте, плавала, загорала и даже рыбачила, оценила местную кухню и достопримечательности.

Хоть все уже вернулись в Киев, зато теплые воспоминания остались на памятном видео, которым Настя поделилась в Instagram .

В ролике запечатлены самые запоминающиеся моменты хорватских каникул Потапа и Насти в кругу родных и близких. Вот певица катается на яхте, плавает в море, рассекает на лодке, ее мама рыбачит, сидя на корме, артистка веселится с лучшей подругой и встречает закат.

"Priceless moments with family (Бесценные моменты с семьей – перевод с англ.)", - подписала памятное видео певица. "Мiss everyone (скучаю по каждому – перевод с англ.)", - ответил жене в комментариях рэпер. "Люблю тебя", - сделала признание лучшей подруге Анна.

Поклонникам очень понравилось живое и эмоциональное видео самых ярких моментов отдыха.