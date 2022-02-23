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Это уже не моя история: автор "Секса в большом городе" недовольна тем, в кого превратилась Кэрри Брэдшоу

Новина українською →
Среда 23 февраля 2022 17:17
Это уже не моя история: автор "Секса в большом городе" недовольна тем, в кого превратилась Кэрри Брэдшоу Автор нашумевшей истории больше не узнает собственных героев (фото: instagram.com/candacebushnell)
Автор: Татьяна Турчаникова

Кэндес Бушнелл, автор бестселлера "Секс в большом городе" призналась, что не узнает свою героиню Кэрри Брэдшоу – и больше не считает ее списанной с себя, как это было изначально.

Писательница призналась, что не понимает многих решений сериала "И просто так", продолжения культового шоу, они ее просто поразили.

Своими мыслями по поводу популярного проекта она поделилась с New Yorker.

Это уже не моя история: автор &quot;Секса в большом городе&quot; недовольна тем, в кого превратилась Кэрри Брэдшоу

Изначально образ Керри писательница "рисовала" с себя (фото: instagram.com/candacebushnell)

Кэндес рассказала, что проект превратился в телепродукт, целиком и полностью созданный продюсером шоу Майклом Патриком Кингом и актрисой, сыгравшей главную героиню, Сарой Джессикой Паркер.

Это уже не моя история: автор &quot;Секса в большом городе&quot; недовольна тем, в кого превратилась Кэрри Брэдшоу

Это уже не моя история: автор &quot;Секса в большом городе&quot; недовольна тем, в кого превратилась Кэрри Брэдшоу

Керри перестала узнавать даже ее автор (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Писательница рассказала, что уже не ассоциирует себя с главной героиней, хотя изначально этот образ она писала с себя. Бушнелл назвала Кэрри Брэдшоу в продолжении "причудливой женщиной, которая вышла за очень богатого парня".

"Но это не моя история, как и не история моих друзей".

Также Бушнелл не понравилось, что Кэрри закрутила роман с женатым мужчиной.

"Когда она переспала с Мистером Бигом уже после его женитьбы на другой женщине, я ощутила: моя героиня превратилась в какого-то другого человека".

Это уже не моя история: автор &quot;Секса в большом городе&quot; недовольна тем, в кого превратилась Кэрри Брэдшоу

Между Керри из "Секса в большом городе" и Керри в "И просто так" большая разница (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

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