Это уже не моя история: автор "Секса в большом городе" недовольна тем, в кого превратилась Кэрри Брэдшоу

Кэндес Бушнелл, автор бестселлера "Секс в большом городе" призналась, что не узнает свою героиню Кэрри Брэдшоу – и больше не считает ее списанной с себя, как это было изначально.

Своими мыслями по поводу популярного проекта она поделилась с New Yorker.

Писательница призналась, что не понимает многих решений сериала "И просто так", продолжения культового шоу, они ее просто поразили.

Изначально образ Керри писательница "рисовала" с себя (фото: instagram.com/candacebushnell)

Кэндес рассказала, что проект превратился в телепродукт, целиком и полностью созданный продюсером шоу Майклом Патриком Кингом и актрисой, сыгравшей главную героиню, Сарой Джессикой Паркер.

Керри перестала узнавать даже ее автор (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Писательница рассказала, что уже не ассоциирует себя с главной героиней, хотя изначально этот образ она писала с себя. Бушнелл назвала Кэрри Брэдшоу в продолжении "причудливой женщиной, которая вышла за очень богатого парня".

"Но это не моя история, как и не история моих друзей".

Также Бушнелл не понравилось, что Кэрри закрутила роман с женатым мужчиной.

"Когда она переспала с Мистером Бигом уже после его женитьбы на другой женщине, я ощутила: моя героиня превратилась в какого-то другого человека".

Между Керри из "Секса в большом городе" и Керри в "И просто так" – большая разница (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)