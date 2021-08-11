Это начало конца: Дорофеева рассказала, что убивает любовь в паре и раскрыла важный секрет

Надя в оригинальном двухцветном брючном костюме решила поговорить об актуальной для каждой пары и семьи теме – умении ладить друг с другом, слушать и прислушиваться к парнеру, и рассказала, как сохранить свои чувства, а также уважение и доверие в союзе двух людей.

Как отстаивать личные границы и право и свое пространство, но при этом быть правильно понятым любимым или любимой, артистка решила рассказать в своем видеообращении.

"Жили они долго и счастливо… Звучит красиво, но не всегда реалистично. Идеальные лавстори часто являются такими лишь на первый взгляд. На самом деле, инструкций как надо и как правильно тебе никто не даст. Важно чувствовать свои личные границы, не забывать о себе, своих желаниях, своем времени…" - убеждена певица.

Также артистка раскрыла секрет, как не превратить отношения в паре в порочный замкнутый круг, где один партнер должен подстраиваться под интересы другого, жертвуя личным пространством, хобби и желаниями.

"Все книжки и фильмы обрываются на то, что он и она слились в любви. А что было дальше – не думали? Никто почему-то не говорит, что быть вместе 24/7 – это начало конца. Представь: ты хочешь в кино, а он – с друзьями на баскетбол. И что? Сидите дома и мечтаете побыть синглами? Но как сказать любимому человеку, что тебе надо больше пространства? Словами, через рот. Без вариантов!" - раскрыла секрет взаимопонимания и счастливой совместной жизни Надя.

Надя рассказала, как отстаивать личные границы и уважать пространство партнера