Это мой пробел: Тина Кароль призналась, почему у нее нет друзей

Звезды шоу-бизнеса нередко строят близкие отношения друг с другом - дружат, влюбляются или становятся кумовьями. Однако популярная певица Тина Кароль откровенно призналась, что у нее нет друзей.

В интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" звезда рассказала, что является довольно закрытым человеком.

При этом Тина отметила, что ей хотелось бы научиться дружить - но она не готова раскрывать свои секреты.

"Я не знаю настоящей дружбы. Это реально мой такой пробел. Я бы этому очень хотела научиться - по-настоящему дружить. Хотя я искренняя, не делюсь секретами, я никогда не буду делиться секретами", - сказала Кароль.

Ведущий Даниэль Салем, с которым у певицы сложились приятельские отношения, спросил также о возможном замужестве и о том, готова ли она поделиться этой новостью с Украиной.

"Нет, это будет секрет", - заявила Тина.

Тина Кароль призналась, что не умеет по-настоящему дружить (фото: instagram.com/tina_karol)

Отметим, что единственная звезда, с которой у Кароль были теплые отношения, – Юлия Санина из группы The Hardkiss. Они сблизились в 2019 году, когда записывали дуэтную песню "Вільна". Однако из-за напряженных графиков у них совсем нет времени на встречи - даже чтобы сходить на кофе.