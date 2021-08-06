Это всегда проверка: экс-"Холостяк" Добрынин раскрыл секреты счастливого брака

"Холостяк 9" Никита Добрынин нашел на проекте свою любовь - с победительницей сезона Дашей Квитковой они поженились, а сейчас уже и стали родителями . Шоумен признался, что для счастливого и успешного брака обоим партнерам нужно работать, и тогда все получится.

На снимках, сделанных во время одной из фотосессий супругов, они запечатлены в обнимку, а также глядящими друг друга в глаза.

Добрынин подчеркнул, что после женитьбы также нужно работать над отношениями и возникшими сложностями, а всякие заблуждения будут при этом только мешать.

"От брака часто ждут голливудской беззаботной любви, но не готовы работать с возникшими трудностями и вопросами. Брак- это всегда проверка для двоих людей, так что ты должен быть свободен от мифов, которые витают вокруг женитьбы", - отметил Никита.

Никита Добрынин развенчал популярные мифы о браке и дал советы по отношениям (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Далее ведущий развенчал несколько распространенных мифов.

Хороший брак начинается с определения того, кто всегда будет прав.



Такая позиция не принесет пользы ни одной, ни другой стороне, ведь как не бывает дыма без огня, так и конфликт вспыхивает по вине обоих партнеров. Так что не думай, что ты прав по умолчанию.



В браке вы будете сближаться без всяких усилий.



Хороший брак - это продукт постоянной работы партнеров над собой: устранение собственных недостатков, шероховатостей, которые способны навредить отношениям. Подобно телу в спорте, которое требует постоянных тренировок, брак требует постоянного взаимодействия партнеров.



В браке партнеры забрасывают свои хобби и увлечения.



Мы с Дашей уважаем интересы друг друга. Это просто необходимо. Не нужно перекраивать или уничтожать личность, в которую ты влюбился.



В брак вступают для удовлетворения своих конкретных целей.



Не раз могли слышать, что вступая в брак, в первую очередь должен ориентироваться на свои потребности, но правильный ли это подход? Вот надоело тебе стирать вещи, а гладить ты ненавидишь и поэтому решил жениться. Ну а что, жена и приготовит, и постирает, еще и сексом заняться можно - вот оно, мышление, которое погубит твою жизнь. Выбирая девушку, которая станет твоей супругой, конечно же, важно обращать внимание на ее хозяйственность. Однако ты должен любить ее, ведь без этого со временем будешь смотреть на нее как на бездушную служанку, которая вряд ли чем-то сможет тебя заинтересовать.