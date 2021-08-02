Можно смотреть вечно: Никита Добрынин растрогал невероятно нежным видео с сыночком
Шоумен и "Холостяк 9" Никита Добрынин, который менее месяца назад впервые стал отцом, поделился в сети трогательным видео с новорожденным сыном Львом. Новоиспеченный отец показал всю силу своих чувств к малышу, чем умилил поклонников.
Нежный черно-белый видеоролик Добрынин выложил у себя в Instagram.
На видео одетый в белую рубашку Никита держит маленького Льва на руках лицом к себе и много раз трепетно целует его в носик, счастливо улыбаясь.
Ведущий никак не стал подписывать публикацию, лишь поставил сердечко.
"Любимые", - тут же отреагировала в комментариях его жена и мама малыша Даша Квиткова.
Подписчики остались в восторге от такой отцовской любви и засыпали Добрынина умиленными комментариями.
- Можно смотреть вечно
- Папино счастье
- Как мило
- Любовь
- Сладусик такой, Бозееее, сладкий зайчик. Такое маленькое счастье, он губками так сладко делает, маму наверное ищет
- Боже ну какая милота
- Ну что за солнышко такое
- наймиліше відео за сьогодні
- Какая нежность
- Это слишком мило
- Какая трепетная нежность
- Маленький носик
Напомним, ранее Даша Квиткова показала фигуру после родов и рассказала, как приходит в форму.