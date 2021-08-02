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Можно смотреть вечно: Никита Добрынин растрогал невероятно нежным видео с сыночком

Новина українською →
Понедельник 02 августа 2021 16:51
Можно смотреть вечно: Никита Добрынин растрогал невероятно нежным видео с сыночком Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Автор: Марина Настевич

Шоумен и "Холостяк 9" Никита Добрынин, который менее месяца назад впервые стал отцом, поделился в сети трогательным видео с новорожденным сыном Львом. Новоиспеченный отец показал всю силу своих чувств к малышу, чем умилил поклонников.

Нежный черно-белый видеоролик Добрынин выложил у себя в Instagram.

На видео одетый в белую рубашку Никита держит маленького Льва на руках лицом к себе и много раз трепетно целует его в носик, счастливо улыбаясь.

Ведущий никак не стал подписывать публикацию, лишь поставил сердечко.

"Любимые", - тут же отреагировала в комментариях его жена и мама малыша Даша Квиткова.

Подписчики остались в восторге от такой отцовской любви и засыпали Добрынина умиленными комментариями.

  • Можно смотреть вечно
  • Папино счастье
  • Как мило
  • Любовь
  • Сладусик такой, Бозееее, сладкий зайчик. Такое маленькое счастье, он губками так сладко делает, маму наверное ищет
  • Боже ну какая милота
  • Ну что за солнышко такое
  • наймиліше відео за сьогодні
  • Какая нежность
  • Это слишком мило
  • Какая трепетная нежность
  • Маленький носик

Напомним, ранее Даша Квиткова показала фигуру после родов и рассказала, как приходит в форму.

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Никита Добрынин Даша Квиткова
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