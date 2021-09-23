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Это пугающе: Рианна рассказала об обратной стороне жизни миллиардерши

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США, Четверг 23 сентября 2021 21:21
Это пугающе: Рианна рассказала об обратной стороне жизни миллиардерши Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)
Автор: RBC.UA

Популярная певица и успешная бизнесвумен Рианна в прошлом месяце стала самой богатой персоной в музыкальной индустрии, по версии авторитетного журнала Forbes.

Но оказалось, у такого завидного статуса есть обратная сторона. И Рианна поделилась с поклонниками своими переживаниями.

"Это пугающе. Я постоянно об этом думаю. Я считаю своим долгом подумать об этом, потому что я боюсь. Знаете, когда в игру вступает своего рода пьедестал, а мы вас туда ставят и продолжают хотеть там видеть. Я всегда говорю: "Нет, я хочу быть на земле", - рассказала владелица бьюти-бренда Fenty и бельевой марки Savage X Fenty.

Это пугающе: Рианна рассказала об обратной стороне жизни миллиардершиЭто пугающе: Рианна рассказала об обратной стороне жизни миллиардерши

Рианна рассказала о своей жизни в статусе миллиардерши (фото: instagram.com/badgalriri)

По словам 33-летней знаменитости, она не хочет быть иконой. Напротив - она хочет и сама вдохновляться своими поклонниками. Певица подчеркнула, что мечтает оставаться самой собой, и призвала не идеализировать ее.

"Мне бы хотелось делиться моим вдохновением, быть вдохновением для кого-то, в конце концов, я и сама хочу вдохновляться фанатами. Люди смотрят на меня, а я смотрю на них", - поделилась размышлениями самая богатая певица на планете.

Напомим, на днях Рианна устроила очередное шоу своего бренда белья, куда пригласила только лучших моделей. В том числе и культовую модель 90-х Синди Кроуфорд.

Также недавно звезда в компании бойфренда блистала на Met Gala 2021.

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