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Met Gala 2021: самые ослепительные образы звезд с красной дорожки "Оскара" в мире моды

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Нью-Йорк, Вторник 14 сентября 2021 14:45
Met Gala 2021: самые ослепительные образы звезд с красной дорожки "Оскара" в мире моды Met Gala 2021 (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Крупнейшее модное событие Met Gala в этом году вернулось, собрав самых ярких звезд со всего мира. Предлагаем полюбоваться фантазийными нарядами знаменитостей и определить своих фаворитов.

Топ самых ярких образов с красной ковровой дорожки Met Gala 2021.

В этом году тема бала и выставки заявлена следующая: "In America: A lexicon of Fashion" ("В Америке: лексикон моды"). Как объяснил куратор мероприятия Эндрю Болтон, пандемия существенно изменила фешн-индустрию, и ей просто необходима поддержка. Поэтому главное внимание было решено уделить локальной американской моде, которая исследует вопросы равенства, разнообразия и инклюзивности.

Напомним, обычно Met Gala проходит в первый понедельник мая. В прошлом году из-за мировой пандемии событие пришлось отменить, а в этом году - сдвинуть дату на более поздний срок. Тем не менее, его посетило максимальное количество звезд первой величины. Любуемся!

Met Gala 2021: самые ослепительные образы звезд с красной дорожки &quot;Оскара&quot; в мире модыЭмили Ратаковски (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: самые ослепительные образы звезд с красной дорожки &quot;Оскара&quot; в мире модыКайя Гербер (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: самые ослепительные образы звезд с красной дорожки &quot;Оскара&quot; в мире модыИрина Шейк (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: самые ослепительные образы звезд с красной дорожки &quot;Оскара&quot; в мире модыВалентина Сампайо (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: самые ослепительные образы звезд с красной дорожки &quot;Оскара&quot; в мире модыМеган Фокс (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: самые ослепительные образы звезд с красной дорожки &quot;Оскара&quot; в мире модыДженнифер Лопес (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: самые ослепительные образы звезд с красной дорожки &quot;Оскара&quot; в мире модыЭмили Блант (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: самые ослепительные образы звезд с красной дорожки &quot;Оскара&quot; в мире модыКендалл Дженнер (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: самые ослепительные образы звезд с красной дорожки &quot;Оскара&quot; в мире модыДжиджи Хадид (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: самые ослепительные образы звезд с красной дорожки &quot;Оскара&quot; в мире модыЛурдес Леон (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: самые ослепительные образы звезд с красной дорожки &quot;Оскара&quot; в мире модыВинни Харлоу (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: самые ослепительные образы звезд с красной дорожки &quot;Оскара&quot; в мире модыРианна и A$AP Rocky (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: самые ослепительные образы звезд с красной дорожки &quot;Оскара&quot; в мире модыМаргарет Куэлли (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: самые ослепительные образы звезд с красной дорожки &quot;Оскара&quot; в мире модыДжастин и Хейли Бибер (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: самые ослепительные образы звезд с красной дорожки &quot;Оскара&quot; в мире модыСиенна Миллер (фото: Getty Images)

Met Gala 2021: самые ослепительные образы звезд с красной дорожки &quot;Оскара&quot; в мире модыБилли Айлиш (фото: Getty Images)

Ранее мы писали про топ-10 самых роскошных образов Венецианского кинофестиваля 2021.

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