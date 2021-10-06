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Это работает! Диетолог предложила действенную диету от высокого давления и для похудения

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Среда 06 октября 2021 13:15
Это работает! Диетолог предложила действенную диету от высокого давления и для похудения Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Высокое артериальное давление (гипертония) наиболее распространённое заболевание среди ССЗ (сердечно-сосудистых заболеваний) во всем мире и заболевание, которое повышает риск развития ССЗ осложнений: инсульта, инфаркта.

Можем ли мы использовать диету, влияя на эти риски? "Да", - утверждает диетолог Ольга Безуглая на странице в Instagram.

Экспертами Национального института здоровья США разработано диету, которая может помочь людям контролировать свое артериальное давление и влиять на риски ССЗ.

Полное название DASH диеты - Dietary Approaches to Stop Hypertension (диетические подходы для остановки гипертонии, если дословно).

Это работает! Диетолог предложила действенную диету от высокого давления и для похудения
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Основная цель DASH диеты - не похудеть, а снизить артериальное давление. Однако, она также может помочь тем, кто хочет похудеть, снизить уровень холестерина и контролировать или предотвратить диабет.

Что надо делать

Важные аспекты диеты включают:

  • контроль размера порции;
  • ограничение простых углеводов и продуктов промышленной переработки;
  • введение в рацион качественного животного и растительного белка;
  • увеличение употребления разнообразных здоровых продуктов, в том числе овощей фруктов и цельнозерновых;
  • получение правильного баланса питательных веществ;
  • уменьшение употребления натрия (ключевой ингредиент соли);
  • увеличение потребление магния, кальция и калия.

Это работает! Диетолог предложила действенную диету от высокого давления и для похудения

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

DASH предлагает полезные альтернативы "нездоровой пище" и призывает людей избегать обработанных пищевых продуктов.

Как питаться

Итак, DASH диетой рекомендовано:

  • постепенно снижать калорийность пищи;
  • часто есть небольшими порциями в течение дня;
  • есть фрукты, овощи, цельнозерновые и молочные продукты, птицу, рыбу, орехи, бобовые и ограничить потребление насыщенных жиров, сахара и соли (здесь ремарка по насыщенным жирам: рекомендация 20-30% животных жиров натурального происхождения допустимо/помним - не все жиры вредны!);
  • выбирать фрукты или овощи в качестве закуски вместо конфет или чипсов.

Пить можно любые напитки, кроме сладких вариантов,но желательно чистую воду.

Напомним, что ранее нутрициолог Лора Филиппова рассказала о тонкостях приема жирных кислом Омега 3,6 и 9.

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