Это работает! Диетолог предложила действенную диету от высокого давления и для похудения
Высокое артериальное давление (гипертония) наиболее распространённое заболевание среди ССЗ (сердечно-сосудистых заболеваний) во всем мире и заболевание, которое повышает риск развития ССЗ осложнений: инсульта, инфаркта.
Можем ли мы использовать диету, влияя на эти риски? "Да", - утверждает диетолог Ольга Безуглая на странице в Instagram.
Экспертами Национального института здоровья США разработано диету, которая может помочь людям контролировать свое артериальное давление и влиять на риски ССЗ.
Полное название DASH диеты - Dietary Approaches to Stop Hypertension (диетические подходы для остановки гипертонии, если дословно).
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Основная цель DASH диеты - не похудеть, а снизить артериальное давление. Однако, она также может помочь тем, кто хочет похудеть, снизить уровень холестерина и контролировать или предотвратить диабет.
Что надо делать
Важные аспекты диеты включают:
- контроль размера порции;
- ограничение простых углеводов и продуктов промышленной переработки;
- введение в рацион качественного животного и растительного белка;
- увеличение употребления разнообразных здоровых продуктов, в том числе овощей фруктов и цельнозерновых;
- получение правильного баланса питательных веществ;
- уменьшение употребления натрия (ключевой ингредиент соли);
- увеличение потребление магния, кальция и калия.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
DASH предлагает полезные альтернативы "нездоровой пище" и призывает людей избегать обработанных пищевых продуктов.
Как питаться
Итак, DASH диетой рекомендовано:
- постепенно снижать калорийность пищи;
- часто есть небольшими порциями в течение дня;
- есть фрукты, овощи, цельнозерновые и молочные продукты, птицу, рыбу, орехи, бобовые и ограничить потребление насыщенных жиров, сахара и соли (здесь ремарка по насыщенным жирам: рекомендация 20-30% животных жиров натурального происхождения допустимо/помним - не все жиры вредны!);
- выбирать фрукты или овощи в качестве закуски вместо конфет или чипсов.
Пить можно любые напитки, кроме сладких вариантов,но желательно чистую воду.
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