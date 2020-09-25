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По-прежнему красавчик: 45-летний Дэвид Бекхэм порадовал мускулистой фигурой и завидной растяжкой

Новина українською → Пятница 25 сентября 2020 19:18
По-прежнему красавчик: 45-летний Дэвид Бекхэм порадовал мускулистой фигурой и завидной растяжкой Дэвид Бекхэм (instagram.com/davidbeckham)
Автор: Lite

Экс-футболист все так же активен

Дэвид Бекхэм – один из самых знаменитых спортсменов планеты, который даже после окончания карьеры не перестал уделять время движению и ежедневной растяжке. Это 45-летний бизнесмен продемонстрировал на своей странице в Instagram несколько часов назад.

По-прежнему красавчик: 45-летний Дэвид Бекхэм порадовал мускулистой фигурой и завидной растяжкой

Дэвид порадовал отличной растяжкой (фото: instagram.com/davidbeckham)

На фото вечно молодой муж Виктории Бекхэм позирует на коврике в серой майке, черных шортах и кроссовках. Благодаря такому наряду Дэвид сумел показать мускулистое подтянутое тело и впечатлить фанатов своей отличной растяжкой. Он делает упражнение для проработки передней поверхности бедер, став в выпад и обхватив одну ногу рукой. "Понадобилось время, чтобы сделать эту растяжку, но после ранней тренировки перед началом учебы – это отличный способ начать день", – подписал фото вечно занятый папа четырех детей. "Это такая отличная мотивация, спасибо", "Красавчик", "Лучший всегда", – в ответ отозвались его многочисленные фанаты.

По-прежнему красавчик: 45-летний Дэвид Бекхэм порадовал мускулистой фигурой и завидной растяжкойДэвид с женой и детьми (фото: instagram.com/davidbeckham)

К слову, Виктория Бекхэм обожает спорт не меньше мужа и часто отправляется на пробежку или тренировку именно утром. Звезда не раз признавалась, что ранние часы – это ее личное время, когда она может заняться своими делами. А затем многодетная мама и бизнесвумен окунается в готовку, сбор младших детей на учебу, а также многочисленные дела своего бренда.

Напомним, несколько дней назад Виктория устроила диджитал-показ своей новой коллекции, гостями которого были только члены ее семьи.

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