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На это надо было решиться: Алена Шоптенко шокировала кардинальной сменой прически

Новина українською → Суббота 21 ноября 2020 10:27
На это надо было решиться: Алена Шоптенко шокировала кардинальной сменой прически Алена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko/)
Автор: Lite

Алена Шоптенко подстриглась и сменила образ

Алена Шоптенко - любительница удивлять! Звезда шоу "Танцы со звездами 2020", похоже, решилась на кардинальные изменения в жизни: сначала танцовщица заявила, что это был последний сезон танцев для нее. А теперь хореограф в Instagram поделилась снимком, который шокировал и порадовал ее фанатов одновременно: Алена резко сменила образ.

На снимке звезда стоит с коротким каре, Шоптенко распрощалась со своими длинными волосами. По ее признанию, решение подстричься - одно из самых удачный решений этого года.

На это надо было решиться: Алена Шоптенко шокировала кардинальной сменой прическиАлена Шоптенко вдохновляет фанатов на изменения (instagram.com/alena_shoptenko/)

Поклонники танцовщицы разделились, одни признались, что тоже хотят решиться на такие перемены, но пока не получается. Другие поздравили танцовщицу и заверили ее, что ей очень идет.

Напомним, что ранее Алена Шоптенко показала один из самых трендовых луков осенне-зимнего сезона. Хореограф запостила снимок в куртке-оверсайз с капюшоном бежево-серого цвета. В тон к ней Алена выбрала сумку-кошелек. Высокие джинсы с разрезами, туфли с острым носком, звезда в очередной раз показала стильный стрит-стайл образ, который вдохновляет тщательно выбирать одежду, прежде чем выйдешь из квартиры!

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