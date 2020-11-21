На це треба було зважитися: Олена Шоптенко шокувала кардинальною зміною зачіски

Олена Шоптенко підстриглася і змінила образ

Олена Шоптенко - любителька дивувати! Зірка шоу "Танці з зірками 2020", схоже, зважилася на кардинальні зміни в житті: спочатку співачка заявила, що це був останній сезон танців для неї. А тепер хореограф в Instagram поділилася знімком, який шокував і порадував її фанатів одночасно: Олена різко змінила образ.

На знімку зірка позує з коротким каре, Шоптенко розпрощалася зі своїми довгими волоссям. За її словами, рішення підстригтися - одне з найбільш вдалий рішень цього року.

Альона Шоптенко надихає фанатів на зміни (instagram.com/alena_shoptenko/)

Шанувальники танцівниці розділилися, одні зізналися, що теж хочуть зважитися на такі зміни, але поки не виходить. Інші привітали танцівницю і запевнили її, що їй дуже йде.

Нагадаємо, що раніше Олена Шоптенко показала один з найбільш трендових луків осінньо-зимового сезону. Хореограф запостила знімок в куртці-оверсайз з капюшоном бежево-сірого кольору. У тон до неї Олена вибрала сумку-гаманець. Високі джинси з розрізами, туфлі з гострим носком, зірка в черговий раз показала стильний стріт-стайл образ, який надихає ретельно вибирати одяг, перш ніж вийдеш з квартири!