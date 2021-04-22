Это шутка? Анна Седокова ошеломила поклонников новым имиджем

При этом она продемонстрировала сразу два новых образа.

В первом ролике Анна запечатлена в парикмахерской - она сидит спиной к зеркалу, и не видит, что делают с ее волосами. Когда ее разворачивают, на голове у певицы прическа каре, а волосы стали цвета пепельный блонд. При этом артистка и сама в шоке от таких перемен.

"Ну как вам? Кажется, немного старит или окей?" – поинтересовалась Седокова.

Большинство фанатов Седоковой заявили, что с темными и длинными волосами ей было лучше. Некоторые и вовсе подумали, что это парик.

Не успели они толком обсудить новый имидж звезды, как Анна выложила новое видео все из того же салона.

На этот раз она сначала запечатлена со своими фирменными длинными кудряшками, после чего появляется перед камерой снова с каре, но на этот раз с более привычным каштановым оттенком волос.

"А так хорошо?" - написала певица.

Это лишь укрепило уверенность поклонников в том, что Седокова просто примеряет разные парики и на самом деле не отрезала волосы. При этом многие отметили, что ей больше идет быть брюнеткой.