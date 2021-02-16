Это тело! 45-летняя Ева Лонгория в топе и легинсах похвасталась спортивной фигурой

Ева позирует в костюме для занятий болотного оттенка: топе и легинсах. Дополнили стильный аутфит кроссовки с яркой подошвой. Волосы звезда "Отчаянных домохозяек" убрала в хвост, макияж не делала. Сразу видно: Ева шла работать над телом, а не красоваться в сети. Тем не менее, фолловеры нашли ее снимок невероятно "симпатичным".

Ева в новом спортивном образе (фото: instagram.com/evalongoria)

"Я не знаю, что симпатичне: этот наряд или эта крошечная 5-фунтовая гиря?", - написала Лонгория. В ответ на Еву посыпались копмплименты: "Это все! А твой костюм - моя цель", "Оба! Люблю мои занятия спортом, и это ты меня вдохновила!", "Вибрации мотивации", "Аутфит прекрасен", "Это тело!", "Восхитительна", "Самая симпатичная - это ты", "Вау", "Бейби", "Мне так нравится твоя личность", - восхищены поклонники.