ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Это тело! 45-летняя Ева Лонгория в топе и легинсах похвасталась спортивной фигурой

Новина українською → США, Вторник 16 февраля 2021 18:35
Это тело! 45-летняя Ева Лонгория в топе и легинсах похвасталась спортивной фигурой Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Ева Лонгория вновь восхитила сеть своей отличной спортивной формой.

Актриса показала новое фото из спортзала, примерив соблазнительный наряд. Фото она выложила в сеть Instagram.

Ева позирует в костюме для занятий болотного оттенка: топе и легинсах. Дополнили стильный аутфит кроссовки с яркой подошвой. Волосы звезда "Отчаянных домохозяек" убрала в хвост, макияж не делала. Сразу видно: Ева шла работать над телом, а не красоваться в сети. Тем не менее, фолловеры нашли ее снимок невероятно "симпатичным".

Это тело! 45-летняя Ева Лонгория в топе и легинсах похвасталась спортивной фигуройЕва в новом спортивном образе (фото: instagram.com/evalongoria)

"Я не знаю, что симпатичне: этот наряд или эта крошечная 5-фунтовая гиря?", - написала Лонгория. В ответ на Еву посыпались копмплименты: "Это все! А твой костюм - моя цель", "Оба! Люблю мои занятия спортом, и это ты меня вдохновила!", "Вибрации мотивации", "Аутфит прекрасен", "Это тело!", "Восхитительна", "Самая симпатичная - это ты", "Вау", "Бейби", "Мне так нравится твоя личность", - восхищены поклонники.

Ранее мы писали, что Ева Лонгория умилила сеть фото со своим сыном Санти.

А также звезда учит делать вечерний макияж, который подойдет всем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Ева Лонгория актриса
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Растаможка "евроблях" за 1000 евро: водителям готовят настоящий подарок
Растаможка "евроблях" за 1000 евро: водителям готовят настоящий подарок