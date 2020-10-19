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Вот это тело: Белла Хадид с полуобнаженной грудью позирует в откровенном наряде

Новина українською → Понедельник 19 октября 2020 15:03
Вот это тело: Белла Хадид с полуобнаженной грудью позирует в откровенном наряде Белла Хадид (www.instagram.com/bellahadid/)
Автор: Lite

Модель восхищает подписчиков своей стройнотью

Белла Хадид продемонстрировала шикарную фигуру в черном брючном костюме из нового кампейна известного модного дома. В подписи к снимкам, которыми супермодель поделилась на своей странице в Instagram, она призналась, что коллекция получилась просто сумасшедшей. Фолловеры могли легко убедиться в правдивости слов Беллы, фото и впрямь вышли очень откровенными.

На снимках девушка, которая обожает восхищать поклонников своими формами, сидит в откровенных позах на мраморных белых ступенях в полупрозрачном топе-сетке, который совершенно не скрывает грудь модели. Сверху на топе надета длинная накидка из черной ткани, так что на некоторых фото брючный костюм Хадид выглядит даже… скромно. В руках у модели – модная сумка-папка, а на ногах босоножки на необычном каблуке изогнутом белом каблуке. Прическа у девушки – под стать наряду, собранный пучок на макушке, но с выбившимися прядями. Макияж тоже получился необычным, Белла выделила контур губ ярким карандашом.

Вот это тело: Белла Хадид с полуобнаженной грудью позирует в откровенном нарядеВот это тело: Белла Хадид с полуобнаженной грудью позирует в откровенном нарядеВот это тело: Белла Хадид с полуобнаженной грудью позирует в откровенном нарядеВот это тело: Белла Хадид с полуобнаженной грудью позирует в откровенном нарядеБелла Хадид поделилась новыми чувственными снимками (www.instagram.com/bellahadid/)

"Ты выглядишь просто сногсшибательно!", "Ты просто королева!", "Удивительно красиво", "Просто прекрасно, вот это стиль!", - кинулись комментировать снимки модели поклонники.

Напомним, что недавно Белла отпраздновала свой 24-й день рождения. Звезда в компании друзей отправилась на экзотические острова и оттуда засыпала сеть откровенными кадрами.

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