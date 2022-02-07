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Как сговорились: Дженнифер Лопес и Бейонсе задали тренд, сделав одинаковые стрижки

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Понедельник 07 февраля 2022 21:21
Как сговорились: Дженнифер Лопес и Бейонсе задали тренд, сделав одинаковые стрижки Дженнифер Лопес кардинально сменила стиль (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Ольга Турчаникова

Дженнифер Лопес стала героиней мартовского номера Rolling Stone, представ в непривыном для себя образе. Для съемки звезде сцены и экранов сделали новую стрижку. Интересно, что буквально несколькими часами ранее своим кардинальным преображением удивила еще одна дива – Бейонсе.

Изучаем прическу знаменитостей, которая этой зимой явно в тренде.

Дженнифер Лопес приучила фанатов к образу безупречной длинноволосой блондинки, не меняя его много лет. Исключением становятся только съемки для глянца, где она дает волю стилистам.

Для Rolling Stone парикмахеры сделали ей короткое каре с четкой линией среза. Волосы звезды были уложены на прямой пробор и слегка взъерошены, что сделало образ более сексуальным и зрительно "убавило" и без того "вечно молодой" Джей Ло лет. Стильные образы знаменитости от этого тоже только выиграли.

Как сговорились: Дженнифер Лопес и Бейонсе задали тренд, сделав одинаковые стрижкиКак сговорились: Дженнифер Лопес и Бейонсе задали тренд, сделав одинаковые стрижкиКак сговорились: Дженнифер Лопес и Бейонсе задали тренд, сделав одинаковые стрижкиКак сговорились: Дженнифер Лопес и Бейонсе задали тренд, сделав одинаковые стрижкиКак сговорились: Дженнифер Лопес и Бейонсе задали тренд, сделав одинаковые стрижки

Дженнифер Лопес в новом образе (фото:instagram.com/jlo)

Бейонсе же представила новую коллекцию одежды Adidas x IVY PARK collection, разработанную в честь Дня святого Валентина. Певица предстала в нарядах из новой линии сама, надев комбинезон с массивными плечами, а также латексную юбку и топ. Но больше всего внимания привлекла ее прическа.

R'nB знаменитость примерила геометрический боб. В отличие от Джей Ло, – с челкой. Что ж, скорее всего, обе звезды использовали парики, не делая стрижку. Но прическа явно в тренде, так что тем, кто хочет перемен в стиле, стоит присмотреться!

Бейонсе в новом образе

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