Это ужас! Шокированная Мишина налетала на Эллерта из-за кардинальной смены имиджа

Экс-холостячка Ксения Мишина и Александр Эллерт только вернулись в снежный Киев из солнечной Доминиканы. Влюбленные релаксировали на пляже под пальмами, устраивали себе и детям активный досуг и, конечно же, романтические фотосессии . Но, по прибытию домой, пара повздорила из-за… новой прически и стиля Эллерта!

Автор "Квартал 95" отправился в барбершоп, где постригся и оригинально оформил бородку. Александру казалось, что в новом имидже он похож на горячего итальянца, но любимая его мнение не разделила.

"Скажи, что это прикол. Ну пожалуйста", - попросила ошарашенная Ксения.

"Это превосходно. Убирает второй подбородок, добавляет сексуальности. Я такой итальянец горячий!" – констатировал Александр.

"Вон дверь. Иди к своему барбершоперу, чтобы он это все убирал. Этот ужас!" – потребовала актриса.

Ксения выгнала Александра

Ранее Александр пожаловался, что ему сложно адаптироваться к морозам после жаркого курорта.

"Как вы тут жили в этой зиме? У меня нос и сгорел, и замерз! Будем привыкать", - пожаловался на сложную акклиматизацию Эллерт.