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Це жах! Шокована Мішина налітала на Еллерта через кардинальну зміну іміджу

Новость на русском → Вівторок 16 лютого 2021 14:32
Це жах! Шокована Мішина налітала на Еллерта через кардинальну зміну іміджу Ксенія Мішина та Олександр Эллерт (фото: instagram.com/dominic_ana_photographer)
Автор: Lite

Екс-холостячка Ксенія Мішина та Олександр Еллерт тільки повернулися в сніговий Київ з сонячної Домінікани. Закохані релаксировали на пляжі під пальмами, влаштовували собі і дітям активне дозвілля і, звичайно ж, романтичні фотосесії. Але, по прибуттю додому, пара посварилася через... нову зачіску і стиль Еллерта!

Відео сімейних з'ясувань стосунків з'явилося в InstaStories Олександра.

Автор "Квартал 95" відправився в барбершоп, де постригся і оригінально оформив борідку. Олександру здавалося, що в новому іміджі він схожий на гарячого італійця, але його кохана думку не розділила.

"Скажи, що це прикол. Ну будь ласка", - попросила ошелешена Ксенія.

"Це чудово. Прибирає друге підборіддя, додає сексуальності. Я такий гарячий італієць!" – констатував Олександр.

"Он двері. Іди до свого барбершоперу, щоб він це все прибирав. Цей жах!" – зажадала актриса.

Ксенія вигнала Олександра

Раніше Олександр поскаржився, що йому складно адаптуватися до морозів після спекотного курорту.

"Як ви тут жили в цій зимі? У мене ніс і згорів, і замерз! Будемо звикати", - поскаржився на складну акліматизацію Еллерт.

Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина та Олександр Еллерт посварилися прямо під прицілом камер.

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