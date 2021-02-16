Це жах! Шокована Мішина налітала на Еллерта через кардинальну зміну іміджу
Екс-холостячка Ксенія Мішина та Олександр Еллерт тільки повернулися в сніговий Київ з сонячної Домінікани. Закохані релаксировали на пляжі під пальмами, влаштовували собі і дітям активне дозвілля і, звичайно ж, романтичні фотосесії. Але, по прибуттю додому, пара посварилася через... нову зачіску і стиль Еллерта!
Відео сімейних з'ясувань стосунків з'явилося в InstaStories Олександра.
Автор "Квартал 95" відправився в барбершоп, де постригся і оригінально оформив борідку. Олександру здавалося, що в новому іміджі він схожий на гарячого італійця, але його кохана думку не розділила.
"Скажи, що це прикол. Ну будь ласка", - попросила ошелешена Ксенія.
"Це чудово. Прибирає друге підборіддя, додає сексуальності. Я такий гарячий італієць!" – констатував Олександр.
"Он двері. Іди до свого барбершоперу, щоб він це все прибирав. Цей жах!" – зажадала актриса.
Ксенія вигнала Олександра
Раніше Олександр поскаржився, що йому складно адаптуватися до морозів після спекотного курорту.
"Як ви тут жили в цій зимі? У мене ніс і згорів, і замерз! Будемо звикати", - поскаржився на складну акліматизацію Еллерт.
Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина та Олександр Еллерт посварилися прямо під прицілом камер.