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Это ваша дочь или вы: Оля Полякова ввела фанатов в замешательство слишком молодым видом

Автор: Lite

Оля Полякова успевает и выступать, и с детьми веселиться, и в разнообразных шоу участвовать. Сейчас певица занята в проекте "Маска" на канале "Украина", где то и дело меняет свои образы, так что фанаты, кажется, уже забыли, как выглядит их кумир.

Так, последние фото, которые запостила певица в своем Instagram, и вовсе ввели фанатов в замешательство: они подумали, что на снимках ее дочь, так молодо певица на них выглядит. Поклонники написали в комментариях, что "пластика Оле очень к лицу".

Оля Полякова или ее дочь? (фото: instagram.com/polyakovamusic/)

"Омолодили так омолодили, прям не узнать", "У меня такое чувство, что вместо вас в кадре ваша дочь. Как-то слишком помолодели", "Очень красивая, но не похожа на себя", "Вы очень красивая, вам так идет эта пластика лица", - написали удивленные фанаты.

Напомним, что 15-летняя дочь Оли Поляковой по популярности в сети от мамы старается не отставать. Маша любит радовать фолловеров любительскими откровенными снимками. Недавно, например, решила согреть своих мерзнущих в зимней Украине фанатов горячими фото в одном бикини.

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Новости Украины певецмаскаОля Полякова