Этой девушке приписывают роман с Позитивом: она сделала заявление

Слух о том, что участник групп "Время и Стекло" и MOZGI Алексей Завгородний (Позитив) разводится с женой – дизайнером Анной Завгородней-Андрийчук, всколыхнул поклонников артиста. Да и сам музыкант расплакался и отказался отвечать на сложный для него вопрос, а только отметил, что этот год стал самым тяжелым в его жизни. Более полугода назад в сети начали поговаривать о том, что причиной распада коллектива и, возможно, брака Позитива стала популярная блогерша и начинающая певица Анастасия Никифорова (NIKKY ROCKET или Настя Ракета). Девушка прокомментировала свои отношения с артистом в программе "Без комплексов" на YouTube-канале "Олицкая".

Блогерша познакомилась с Позитивом благодаря своей подруге, которая работет в компании MOZGI. Позже она пообщалась и с Потапом.

"Я изначально подружилась с ними как блогер. Снимала видео под их треки. Без денег – чисто по-дружески", - пояснила девушка.

Шуму в сети наделал забавный ролик под трек группы MOZGI "Девчонка", где Позитив шлепнул Настю по пятой точке, а она в шутку симитировала пощечину.

"После этого мне писали: "Отстань от Леши, ты такая-сякая, недоделанная певичка, круглосуточно с Лешей в студии находишься". На какой-то определенной неделе я один раз снялась с Лешей в сторис, потом второй раз я сняла, как мы сидели в студии до трех часов ночи, минус писали", - пожаловалась девушка на слухи вокруг своей персоны.

Настя заявляет, что с Алексеем ее связывают исключительно дружеские отношения и творчество: "У нас нет ничего такого. Я занимаюсь музыкой. А он решил мне немного помочь".

Настя призналась, что под этим фото прочла немало нелестных комментариев (фото: instagram.com/nikky_rocket)

Она отмечает, что не прочь записать с музыкантом дуэтную композицию. "Это важная и тонкая вещь, которую надо обдумать. Но было бы прикольно спеть хотя бы одну дуэтную песню", - призналась Настя.

Настя рассказала, что ее связывает с Позитивом

К слову, Позитив уже давно перестал выходить с женой в свет. Анна – лучшая подруга Насти Каменских. Потап с NK и Завгородний с супругой часто отдыхали и путешествовали вместе, но на недавней шумной вечеринке по поводу окончания лета Позитив замечен не был, тогда как его жена повеселилась в звездной компании.

На вечеринке по случаю проводов лета Анна веселилась без мужа и позировала в маске Симпсона (фото: instagram.com/annchuk)

Сама Анна воздерживается от комментариев по поводу развода и хранит молчание в соцсетях.

Напомним, что ранее Позитив и Надя Дорофеева проговорились о своей влюбленности в начале творческого пути.