Евгений Кошевой рассказал о потере в семье: ты учил меня быть добрым к людям

Художественный руководитель "Квартала 95" Евгений Кошевой рассказал о горькой утрате, которую ему пришлось пережить более шести лет назад. В этот день 11 ноября отцу артиста должно было исполниться 74 года.

Шоумен на своей странице в Instagram поделился воспоминаниями о родном человеке, который для него был примером во всем.

Отец Евгения Кошевого Виктор умер 24 апреля 2014 года. Артист тогда не смог попасть на похороны родного человека. Ведь семья осталась в оккупированном Алчевске. Там и сейчас живут мама и брат Евгения Дмитрий.

"Ты всегда меня учил быть добрым к людям. Даже к тем, которые этого не заслуживают. К тем, которым ты неудобен, не особо нравишься, и даже к тем, которые тебя ненавидят. Потому что это - люди", - эмоционально написал шоумен.

Кошевой добавил, что несмотря на негатив и злость со стороны остается верен наставлениям отца и следует его примеру.

"У тебя двое внуков и две внучки. Им не будет стыдно за своих родителей как ты и хотел. Мы следуем твоему примеру. С каждым годом жалею, что не поговорил с тобой дольше в тот день. Прости и спасибо тебе за всё, что ты мне дал. Папа, сегодня тебе было бы 74", - добавил Кошевой.

Отец Евгения Кошевого Виктор (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)

Отметим, что в одном из интервью Евгений Кошевой назвал смерть отца одним из переломных моментов своей жизни, в которые начинаешь понимать ценность момента.

"Увы, но наша последняя встреча с ним была такая короткая, что мы даже не успели поговорить толком… Только когда теряешь близких - начинаешь ценить каждый момент… А ведь ничего же не стоит - просто позвонить, просто спросить, как дела..." - рассказал артист.

Ранее мы писали, что Евгений Кошевой высказался о Владимире Зеленском.