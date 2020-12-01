И ей 51! Кэтрин Зета-Джонс восхитила неувядающей красотой в новом видео

Кэтрин Зета-Джонс показала новое видео, на котором предстала в стильных нарядах. Голливудская звезда позирует в ролике собственного бренда Casa Zeta-Jones. Она демонстрирует несколько аутфитов: здесь есть узкие джинсы с рубашкой, платья с пеной оброк, строгие брюки, комфортные платья, которые Зета-Джонс сочетала с линией обуви, которую создала сама…

Все наряды отлично сели на стройную фигуру звезды, подчеркнув ее выдающиеся природные данные. Завершили картину безупречный макияж и укладка. Кэтрин буквально светится, кружась в кадре и восхищая своей неувядающей красотой. С трудом верится, что актрисе недавно исполнился 51 год!

Кэтрин в видео своего бредна (видео: instagram.com/catherinezetajones)

"Отсутствие жестокости было одним из важнейших компонентов того, почему я стал партнером @butterflytwists для моей линии веганской обуви @casazetajones, поскольку я очень люблю животных! Каким же чудесным сюрпризом было получение награды "Лучшая коллекция знаменитостей" на церемонии вручения награды @peta Fashion Awards 2020. Еще одно доказательство того, что веганская одежда может быть легкой, легкой и шикарной!", - отметила Кэтрин.

"Ты прекрасна", "Вау", "Она не меняется", "Ты самая красивая", "Как можно быть такой обворожительной", "Ты восхитительна", "Очень красиво", "О боже, я влюблена в это, я так горжусь тобой", - пишут фолловеры, которые всегда восхищаются вечной молодостью и добротой актрисы.

Ранее Кэтрин трогательно поздравила любимого мужа с годовщиной свадьбы.