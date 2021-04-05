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Ей нужна помощь: украинский режиссер жестко высказался о Насте Приходько

Автор: Lite

Известный украинский режиссер и продюсер Герман Ненов "наехал" на скандальную певицу Анастасию Приходько и заявил, что ему нужна помощь.

Своими мыслями о творчестве и дальнейшей сценической жизни участницы Евровидения 2009 от России клипмейкер поделился в новом выпуске проекта Влада Дарвина PRO: WIDER.

Украинский режиссер и продюсер Герман Ненов, известный по работе с Олей Поляковой, Натальей Могилевской, Ириной Билык, NK, Златою Огневич и другими звездами шоу-бизнеса, резко высказался про певицу Анастасию Приходько.

По словам Германа, Настя Приходько "пела то рок, то шансон, то резко стала супер-патриоткой, но так и не поняла, для кого она поет".

На этом, конечно, высказывания о некогда звездной певице не закончились. Так, на вопрос, что Анастасии нужно сделать, чтобы стать самой популярной артисткой Украины, он ответил, что Приходько нужно обратиться за помощью.

"Безотносительно, работал бы я с Настей Приходько или не работал, мне кажется, ей нужна помощь специалистов. Есть какая-то агрессия, зло, которые тебя автоматически отталкивают", - сказал Ненов.

При этом, по мнению режиссера, "с точки зрения работы с людьми, отрицательная энергия - это тоже очень интересный вид энергии, который тоже можно конвертировать в успех".

Напомним, Анастасия Приходько появилась на публике с округлившимся животом и заговорила о беременности.

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Новости Украины Анастасия Приходькопевец
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