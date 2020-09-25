Ей точно 47? Хайди Клум в откровенном мини блеснула стройными ногами и роскошным декольте

Звезда показала новый образ

Хайди Клум показала новый пикантный образ. 47-летняя звезда надела соблазнительное мини-платье с пышными рукавами-фонариками, глубоким декольте и бантом спереди актуальной расцветки в горошек. Дополнили наряд утонченные белые туфли на шпильке, изысканная подвеска и ряд браслетов на запястье. Волосы звезде уложили в пышную укладку, а макияж сделали с акцентом на золотистое сияние кожи и яркие красные губы. Хотя все же на первом плане в образе нестареющей звезды были ее бесконечные ноги и роскошная грудь.

Новый образ звезды (фото: instagram.com/heidiklum)

Модель запостила сразу несколько фото и видео, на которых выглядит невероятно молодой. На части кадров образ она дополнила внушительных размеров белым пальто-пуховиком, напоминающим одеяло. Как обычно, Клум сама не могла насмотреться на свой лук, написав: "Ну все, это последняя"…

Звезда выглядит роскошно (фото: instagram.com/heidiklum)

Напомним, ранее немецкая супермодель и мама четырех детей заворожила идеальной фигурой в максимально откровенном мини-платье с огромным бантом. По всей видимости, замужество с молодым музыкантом волшебным образом подействовало на Хайди, которая с каждым днем буквально молодеет.

Модель выглядит невероятно молодо (фото: instagram.com/heidiklum)