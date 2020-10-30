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Ей точно 55? Элизабет Херли в сияющем мини-платье поразила сеть красотой и молодостью

Автор: Lite

Актриса не меняется!

Элизабет Херли вновь дала повод говорить о своей неувядающей молодости и красоте. Звезда запостила фото, на котром позирует в ванной. При этом на ней надето облегающее сияющее платье, расшитое серебристыми пайетками. В дополнение к праздничному образу она сделала выразительный мейк-ап со smoky eyes и блендо-розовыми губами. Волосы бывшей возлюбленной Хью Гранта уложили мягкими волнами.

Актриса на новом фото (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

"Все одеты и... остальное вы знаете", - написала она загадочную и кокетливую подпись. А в ответ получила море комплиментов от своих поклонников. "Ей точно 55?", "Вау, она не меняется", "Самая красивая всегда", "Невероятная женщина", "Восхитительная", - не могут налюбоваться они.

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Элизабет восхищает своей фигурой (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

К слову, единственный сын модели и актрисы - Дэмиан - унаследовал необычную красоту матери и ее любовь к демонстрации этой красоты. 18-летний юноша решил также пойти по стопам своей знаменитой на весь мир мамы и стал моделью. Одна из самых громких и успешных на данных момент работ в его карьере - съемка для коллекции Пэт Макграт. В фотосессии он снялся вместе с признанной богиней подиума - Ириной Шейк. Элизабет Херли, которая всегда радуется достижениям сына как своим, в свое время запостила несколько фото с этой кампании.

Ранее мы писали, что Элизабет Херли похвасталась стройной фигурой в мини-платье.

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