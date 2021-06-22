UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ей точно 55? Синди Кроуфорд восхитила молодым внешним видом

Автор: RBC.UA

Синди Кроуфорд опубликовала новое фото, на котором прорекламировала новинки собственного косметического бренда. Но внимание поклонников было сосредоточено только на цветущей внешности вечно молодой супермодели.

Стильный кадр в блоге звезды просто засыпали комплиментами.

Синди на фото сделали роскошную укладку, подкрутив волосы и уложив крупными локонами. А макияж сделали с легким сиянием и в нейтральных тонах, что зрительно убавило лет популярной еще в 90-е красавице.

"Я так рада наконец-то выпустить нашу новую линию для волос @meaningfulbeauty - уже сегодня! Мы всегда говорим о том, как наша кожа будет стареть, но мы редко говорим о том, как наши волосы стареют... И я знаю, что мои волосы так сильно изменились за эти годы, особенно после рождения детей, поэтому я хотела создать эту линию… Не могу дождаться, когда вы попробуете это!", - заинтриговала Синди фанатов.

Синди Кроуфорд в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/cindycrawford)

Но в ответ, помимо восторгов от новинок, женщина получила и массу комплиментов своему неувядающему внешнему виду. "Не могу дождаться", "Такая красивая", "Ты выглядишь потрясающе", "Идеальна", "Красавица Синди", "Восхитительна", "Ты не меняешься", - пишут ей поклонники.

Напомним, Синди Кроуфорд ранее показала трогательные фото с любимым мужем.

Читайте LITE в Google News
красотастильмодамодельСинди Кроуфорд