ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Фантастическая женщина: Сальма Хайек в образе супергероини покорила сеть

Новина українською →
, Четверг 19 августа 2021 18:18
Фантастическая женщина: Сальма Хайек в образе супергероини покорила сеть Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: RBC.UA

54-летняя голливудская актриса Сальма Хайек на днях поделилась с фанатами радостной новостью - скоро их ожидает новый фильм с участием любимой актрисы.

Видео, где Сальма примерила образ героини комиксов, взорвало сеть.

"После долгого ожидания я наконец чувствую приближение "Вечных", - написала она в свои блоге Instagram. В видео Хайек одета, как и подобает героиням комиксов - в костюме женщины-воина, напоминающем рыцарские латы, и необычном шлеме.

Наряд, созданный для Сальмы, отлично подчеркнул, в какой прекрасной форме находится 54-летняя знаменитость. Дополнили образ легкий макияж и волосы, уложенные упругими кудрями. Выглядела Хайек просто фантастически, что отметили ее многочисленные фанаты.

Сальма Хайек в новой роли (видео: instagram.com/salmahayek)

"Сладкая детка", "Милашка", "Просто огонь", "Ты такая красивая", - не могут остановиться фанаты. Что ж, сложно спорить - Сальме к лицу любой образ. И похоже, с возрастом спектр ее персонажей только расширяется.

Также ранее Сальма Хайек стала героиней нового номера индийского Vogue, где примерила роскошные наряды. Знаменитость доказала, что с годами совершенно не меняется.

А Деми Мур восхитила сеть красотой старшей дочери-именинницы.

Читайте LITE в Google News
Сальма Хайек Шоу-бизнес
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Яблочный Спас 2021: душевные поздравления и красивые открытки
Яблочный Спас 2021: душевные поздравления и красивые открытки