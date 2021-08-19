Фантастическая женщина: Сальма Хайек в образе супергероини покорила сеть

54-летняя голливудская актриса Сальма Хайек на днях поделилась с фанатами радостной новостью - скоро их ожидает новый фильм с участием любимой актрисы.

"После долгого ожидания я наконец чувствую приближение "Вечных", - написала она в свои блоге Instagram. В видео Хайек одета, как и подобает героиням комиксов - в костюме женщины-воина, напоминающем рыцарские латы, и необычном шлеме.

Наряд, созданный для Сальмы, отлично подчеркнул, в какой прекрасной форме находится 54-летняя знаменитость. Дополнили образ легкий макияж и волосы, уложенные упругими кудрями. Выглядела Хайек просто фантастически, что отметили ее многочисленные фанаты.

Сальма Хайек в новой роли (видео: instagram.com/salmahayek)

"Сладкая детка", "Милашка", "Просто огонь", "Ты такая красивая", - не могут остановиться фанаты. Что ж, сложно спорить - Сальме к лицу любой образ. И похоже, с возрастом спектр ее персонажей только расширяется.