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Фантастика: Санта Димопулос в стильном платье покорила фанатов изысканной красотой

Новина українською → Среда 23 декабря 2020 13:21
Фантастика: Санта Димопулос в стильном платье покорила фанатов изысканной красотой Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos/)
Автор: Lite

Санта Димопулос рассказала, как спасала свои волосы после участия в шоу "Танцы со звездами", - тогда ежедневные укладки плохо сказались на волосах Санты. Пришлось делать восстанавливающие процедуры и пить витамины, а также включить салоны красоты в список "успеть до Нового года".

Судя по последнему фото, которым делится Димопулос в своем микроблоге, с волосами уже все в порядке. Победительница "Танцев со звездами" демонстрирует шикарный образ на вечеринке Dior.

Стильное платье в коричнево-бордово-розово-белых оттенках отлично подошло Димопулос по цветовой гамме, подчеркнув загар после Дубая. Сдержанный макияж, простая укладка, прозрачный маникюр - образ получился свежим и изысканным. В руках у Санты сумочка Dior.

Фантастика: Санта Димопулос в стильном платье покорила фанатов изысканной красотой

Димопулос на вечеринке Dior (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Напомним, что Санта Димопулос после победы на шоу "Танцы со звездами" отправилась с мужем и малышкой на отдых в Дубай. Там она облегченно вздохнула, потому что сможет, наконец, забыть об изнуряющих тренировках, костюмах и тоннах макияжа и лака для волос.

Звезда поделилась лайфхаками, как "сбежать" в теплые края и не носить целыми днями маску для лица от коронавируса - нужно просто, чтобы в отеле, куда вы отправитесь, это не было обязательным условием.

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