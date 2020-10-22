Фаны массово сдают билеты на концерт Поляковой в Киеве: что происходит

Оля Полякова несмотря на недавний скандал с ее концертом в Харькове продолжает зазывать поклонников на грандиозное шоу, запланированное во Дворце спорта в Киеве на 26 октября.

Певица разместила в Instagram афишу своего шоу "Королева ночи".

"Не беспокойтесь, концерт состоится, все разрешения есть, и пройдет с соблюдением всех мер безопасности. Я сделала повторный тест, со мной все хорошо, и сейчас я набираюсь сил, чтобы зажечь с вами не по-детски! Очень вас прошу: надевайте маску, используйте антисептик, соблюдайте дистанцию", - пишет артистка.

Оля Полякова зовет фанов на концерт в Харькове (скрин: instagram.com/polyakovamusic)

Несмотря на заверения артистки многие фаны побаиваются участия в массовом мероприятии, особенно после обострения ситуации с коронавирусом в стране. Ведь по состоянию на 22 октября выявлено 7 053 новых заболевших.

В комментариях украинцы пытаются сбыть билеты на предстоящий концерт.

"Всем привет, продам 2 билета в vip-партер, 9 ряд. К сожалению, не получается пойти;

Не смогу пойти. Продаю свои 6 билетов, дешевле, чем покупали. Если интересует пишите в личку;

Продам два билета. Хорошие места;

Продам свои два билета в фан-зону. Кому нужно, пишите;

Люди, думайте что вам важнее! Потусить пару часов или слечь потом на пару недель!

Який концерт! Ви ж самі знаєте зараз всюди цей коронавірус. Вам що, гроші важніші за людей!

А как же карантин? или деньги важнее?

Какая может быть дистанция во дворце спорта? С концерта вернутся тысячи зараженных людей!"

Скрин комментариев

Напомним, что Оля Полякова попала в грандиозный скандал с концертом в Харькове. Певицу и организаторов обвинили в нарушении карантинного законодательства, было даже открыто уголовное дело.

Позже артистка схлестнулась в прямом эфире с министром здравоохранения Максимом Степановым. Чиновник обвинил ее в том, что после концерта 3 октября в Харькове ухудшилась эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.