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Фейерверк эмоций: Лилия Ребрик шокировала поклонников новым цветом волос

Новина українською → Среда 17 февраля 2021 09:49
Фейерверк эмоций: Лилия Ребрик шокировала поклонников новым цветом волос Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик восхитила и шокировала фанатов своим новым образом.

Лилия запостила в Instagram снимки, на которых она из привычной блондинки превратилась то ли в розововолосую, то ли в рыжую байкершу.

Ведущая призналась, что ее новая роль - Галя - стала для нее фейерверком эмоций, фонтаном гениальных идей, отрывом "башки" и взрывоопасной силой.

Фейерверк эмоций: Лилия Ребрик шокировала поклонников новым цветом волос

"Але водночас - це жіночність, ніжність, чесність, надійність і щирість. Це все про мою Галю... Вона така, як ми всі, і водночас - вона зовсім інша", - поделилась Ребрик.

Она призналась, что нашла в себе и в своей Гале много общего, но многому Лилии пришлось у экранной героини научиться.

"Наприклад, я ніколи в житті не їздила на мопеді, не була рудою, не ламала рук і ніг (тьфу, тьфу, тьфу) і доньки мої ще зовсім не дорослі, як у Галі! Але завдяки їй я всі ці образи на себе "приміряла"...", - рассказала Ребрик.

Фейерверк эмоций: Лилия Ребрик шокировала поклонников новым цветом волос

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Поклонники ведущей были шокированы таким стилем Ребрик, но отметили, что с удовольствием посмотрят на ее перевоплощения на экране. Ведь, по их мнению, в жизни иногда не хватает "таких Галь".

Напомним, недавно Лилия ответила поклонникам на вечно волнующий вопрос: чем ведущие занимаются в студии, когда на телевидении - перерыв на рекламу. Больше не тайна - смотрите видео.

Также не забудьте попробовать чизкейк по простому рецепту от Ребрик: пальчики оближешь!

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