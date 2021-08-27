Фея цветочного королевства: Кароль в шикарном зефирном платье покорила грацией и стройными ножками

Тина облачилась в оригинальное вечернее зефирное платье со шлейфом от ливанского бренда Azzi & Osta, известного своими раскошными кутюрными коллекцими. Наряды этого Дома мод предпочитают Бейонсе, Меган Фокс и королева Рания.

Разрез на наряде украинской поп-дивы позволил ей похвастаться стройными ножками. Роскошный необычный шлейф-мантия с легкими воздушными мелкими рюшами и ассиметрично оформленный лиф с оригинальной односторонней баской выглядели очень эффектно и креативно.

Тина предстала в роскошном платье от кутюр (фото: instagram.com/tina_karol)

Звезда решила не перегружать образ украшениями и выбрала цепочку с крупным подвесом и небольшие аккуратные свисающие серьги. Волосы она уложила в идеально аккуратные голливудские локоны. Макияж – нежный, выдержанный в розовых тонах.

Тина изящно позирует на камеру, демонстрируя грацию и элегантную сексуальность.

У поклонников перехватило дыхание от созерцания своей любимицы в сказочном наряде.