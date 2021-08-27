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Фея цветочного королевства: Кароль в шикарном зефирном платье покорила грацией и стройными ножками

Автор: Ольвия Агаркова

Тина Кароль в последнее время балует поклонников появлениями в эффектных нарядах от кутюр. Ее концертные образы для выступлений ко Дню Независимости Украины вызвали фурор и стали предметом бурных обсуждений. Так, певицу даже заподозрили в беременности, ведь она появилась в необычном светящемся наряде, который добавил ее формам объем и породил массу слухов.

А Тина продолжает очаровывать поклонников появлением в новых роскошных образах, одним из которых поделилась в Instagram.

Тина облачилась в оригинальное вечернее зефирное платье со шлейфом от ливанского бренда Azzi & Osta, известного своими раскошными кутюрными коллекцими. Наряды этого Дома мод предпочитают Бейонсе, Меган Фокс и королева Рания.

Разрез на наряде украинской поп-дивы позволил ей похвастаться стройными ножками. Роскошный необычный шлейф-мантия с легкими воздушными мелкими рюшами и ассиметрично оформленный лиф с оригинальной односторонней баской выглядели очень эффектно и креативно.

Тина предстала в роскошном платье от кутюр (фото: instagram.com/tina_karol)

Звезда решила не перегружать образ украшениями и выбрала цепочку с крупным подвесом и небольшие аккуратные свисающие серьги. Волосы она уложила в идеально аккуратные голливудские локоны. Макияж – нежный, выдержанный в розовых тонах.

Тина изящно позирует на камеру, демонстрируя грацию и элегантную сексуальность.

У поклонников перехватило дыхание от созерцания своей любимицы в сказочном наряде.

  • А говорили, принцесс не существует
  • Королева наших сердец
  • Такая сильно красивая
  • Шикарная
  • Королева
  • Такая воздушная
  • Нереальная
  • На фею похожа из конфетного и цветочного королевства! Очень красивая!
  • Волшебная
  • Зефирка
  • Супер ножки

К слову, в еще одном шикарном платье от этого же ливанского Дома моды Тина блистала на концерте в рамках вручения премии "Національна Легенда України".

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Тина Кароль