"Фигура лучше, чем у Ирины Шейк": Никитюк в супер откровенном бикини засветила грудь
Леся Никитюк этим летом плодотворно работает и не менее интенсивно отдыхает. Вернувшись из Черногории, она успела побывать на украинском курорте в Черновицкой области и снова отправилась в путь. Леся с тяжелым сердцем оставила своего любимца Рафика в Украине и уехала отдыхать в Португалию, а именно – на Мадейру. Так, Леди Ле не теряет надежды встретить здесь легендарного Роналдо и даже готова без раздумий отправиться с ним на свидание.
Порцией горячих фото с Мадейры она поделилась в Instagram.
Леся позирует в нежно-розовом соблазнительном бикини. Верх купальника - топ-халтер, который скрещивается на шее и позволяет подчеркнуть упругую грудь, частично обнажив ее. Низ – эффектные плавки на завязках по бокам. Леди Ле расположилась в бассейне на крыше гостиницы, откуда открывается потрясающий вид на окрестности и бескрайние морские просторы.
Леся Никитюк показала горячие кадры из Португалии (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Самый старый курорт Европы, и самая молодая на нем", - как всегда с толикой юмора подписала ведущая зрелищные откровенные кадры.
Поклонники оценили бикини звезды и восхитились ее стройной модельной фигурой.
- Фигура лучше, чем у Ирины Шейк
- Очень супер секси!
- Леся, ты красотка
- Купальник просто огонь
- Богиня! Ну что еще сказать
- Нимфа морская
- Русалочка
- Шикарно
- Конфетка
- Вы только посмотрите, какая красивая и невероятная
Напомним, что ранее Леся Никитюк попросила помочь ей выбрать спутника жизни и попросила поклонников посоветовать, представитель какой профессии ей подойдет наиболее.