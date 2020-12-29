Фигура мечты: 54-летняя Сальма Хайек покорила сеть роскошным телом в микробикини

Сальма Хайек решила оригинально проводить уходящий год, запостив смелые фото в купальнике. 54-летняя актриса позирует на фоне роскошного морского пейзажа с пальмами и голубой водой. Одета она в бикини фиолетового оттенка, а также халат с ярким принтом. Завершает образ маленькая шляпка и крупные солнцезащитные очки. Волосы вечно молодая звезда собрала в хвост на макушке, а от макияжа отказалась.

Сальма Хайек порадовала новыми фото (фото: instagram.com/salmahayek)

"Последние дни 2020 года. Я никогда не была так благодарна за здоровье и общение с природой", - написала Сальма. Поклонники оценили не только позитивный настрой актрисы, но и ее красоту. Тем более что откровенный купальник как нельзя лучше подчеркнул все достоинства фигуры теледивы: особенно ее аппетитные формы и тонкую талию.

"Ты самая красивая в мире!", "Это невозможно быть такой красивой", "Лучшая всегда", "Просто вау", "Идеал", "Роскошная женщина", "Я люблю тебя, Сальма", - начали писать знаменитости поклонники. Многие из них отметили, что цвет купальника ей очень к лицу. А к тому же отлично оттеняет золотистый оттенок, который уже успела приобрести ее кожа.

Ранее мы писали, что Сальма Хайек показала фото с мамой своего супруга и выглядела невероятно молодо.