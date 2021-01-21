Фигура мечты: Кайли Дженнер покорила роскошным телом в смелом бикини

Кайли Дженнер отправилась на очередной отдых, не оставив фанатов без горячего контента. Девушка сделала несколько фото с бикини нежно-розового оттенка, которое дополнила только цепочкой на талии, подвесками и браслетами.

Макияж Кайли сделала летний и позволяющий коже дышать. А волосы, которые отросли уже ниже колен, распустила. Выглядит Кайли в своем соблазнительном образе экзотической русалки просто сногсшибательно.

Кайли в горячем летнем образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Я буквально не знаю, справлюсь ли с этим", - написала младшей сестре 36-летняя Хлое, которая всегда отмечает успехи сестер и стремится выразить им свою любовь, комментируя их фото. "Вау", "Королева", "Волосы длиннее, чем мои последние отношения", "Я влюблен в эти волосы", "О боже, Кайли, что ты с нами делаешь?", "Королева Кайли", - не стали сдерживать эмоций и остальные подписчики звезды.

Позже самая молодая миллионерша в мире добавила в своем блоге видео: она постаралась передать живописный морской пейзаж и краски заката. Девушка явно в пребывала в романтичном настроении!

Напомним, Кайди Дженнер в прошлом году разошлась с отцом своего ребенка Трэвисом Скоттом. И теперь фанаты ждут не дождутся, когда же бизнесвумен найдет новую пару. Впрочем, периодически сеть облетает новость, что они давно помирились, но скрывают этот факт.

Не так давно пара устроила совместную фотосесиию.