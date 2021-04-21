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Фигура мечты: Ким Кардашьян в "голом" платье демонстрирует роскошные формы

Автор: Lite

Ким Кардашьян знает толк в откровенных нарядах. Звезда обожает, когда к ней приковано все внимание, и не собирается нарушать эту традицию.

Новый пост Ким посвятила демонстрации своей хоть и нестандартной, но безупречной фигуры, по мнению фолловеров.

Ким примерила "голое" платье с откровенными вырезами на груди, животе и с высоким разрезом на бедрах. Бежевый оттенок подчеркнул загар, а крой - соблазнительные формы и изгибы многодетной мамы. Наряд смотрелся невероятно сексуально: как известно, частичная оголенность выглядит более маняще, чем полная.

Ким Кардашьян на пляже (фото: instagram.com/kimkardashian)

Примечательно, что Ким, которая обычно обожает делать выразительный макияж даже в спортзал, вновь предстала перед фанатами с чистым лицом. Видимо, звезда учла комплименты фанатов, которые пишут ей, что в натуральном виде она выглядит более милой и привлекательной.

Подпись 40-летняя звезда добавила к посту загадочную. "Вам не понять", - написала она. "Ох, я все прекрасно понимаю, ты огонь!", "Великолепна без усилий", "Самая классная персона на планете", "Ок, это платье просто создано для тебя!", "Моя любимица", "Уверенность - это красота", - услышала она в ответ.

Ранее мы писали, что бывший муж Ким наконец ответил на заявление Ким о разводе. Пара намерена уладить все вопросы мирно. Но свое Канье Уэст забрать намерен.

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Новости Украины семьяразводфигурастильмодаКим КардашьянКанье Уэст
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