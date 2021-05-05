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Фигура - огонь: полуголая Ким Кардашьян блеснула осиной талией и пышными формами

Новина українською → США, Среда 05 мая 2021 19:27
Фигура - огонь: полуголая Ким Кардашьян блеснула осиной талией и пышными формами Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян показала очередной пляжный образ, который сделал ее знаменитую фигуру просто совершенной.

Новые фото звезды, которые она выложила в своем блоге, просто взорвали сеть.

Ким Кардашьян позирует в крошечном бикини, а сверху накинула самый модный вариант рубашки этого лета. Укороченная, с пышными рукавами и широкими манжетами, она сделала фигуру знаменитости просто совершенной. Тонкая талия и пышные будра стали еще более выразительными, а весь образ - женственным и хрупким. Дополнили наряд зеркальные солнцезащитные очки, а также кроссовки.

Фигура - огонь: полуголая Ким Кардашьян блеснула осиной талией и пышными формамиФигура - огонь: полуголая Ким Кардашьян блеснула осиной талией и пышными формамиКим Кардашьян в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

40-летняя звезда позирует на фоне экзотического пейзажа, подставив солнцу свое роскошное тело. В ответ на пост Ким получила лавину восхищений и похвал своей фигуре. "Горячо", "Какая же ты красивая", "Королева", "Вау", "Ким, ты - огонь", - пишут ей фолловеры.

Ранее инсайдеры рассказали, что Ким уже полностью оправилась от развода и начала жить полноценной жизнью. Многодетная мама даже решила вновь ходить на свидания. Правда, пока - только ради общения, на серьезные отношения она пока не готова.

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