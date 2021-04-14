ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Смелое декольте и бриллианты: Ким Кардашьян в роскошном образе покорила сеть

Новина українською → США, Среда 14 апреля 2021 17:31
Смелое декольте и бриллианты: Ким Кардашьян в роскошном образе покорила сеть Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян в последнее время так часто постила снимки в купальниках, что образ, напоминающий вечерний, стал приятной неожиданностью для всех фолловеров.

Новое фото знаменитости вызвало настоящий фурор в сети.

Ким позирует в сером топе из своей новой коллекции, а дополняет ее лук роскошное бриллиантовое колье. Звезда сделала селфи, на котором видно только смелое декольте, которое подчеркнуло пышную грудь экс-супруги Канье Уэста. Макияж с длинными накладными ресницами и чувственными губами, а также укладка легкой волной стали отличным решением для подобного аутфита.

Смелое декольте и бриллианты: Ким Кардашьян в роскошном образе покорила сетьКим Кардашьян соскучилась по бриллиантам (фото: instagram.com/kimkardashian)

С первого взгляда кажется, что Ким находится не в своей гардеробной, а на каком-либо светском приеме. Поскольку все фанаты соскучились по роскошным вечерним выходам дивы, они невероятно обрадовались такому контенту.

"Мне кажется, ты просто не можешь стать красивее", "Она выглядит нереально", "Боже", "Идеал", "Что за красота", "Это бомба", "Ты так удивительна", - не утихает поток комплиментов.

Также многие отметили, что Ким на снимке очень похожа на свою старшую дочь Норт. Напомним, на днях Ким показала очередное фото девочки и удивила ее уникальными талантами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Ким Кардашьян Канье Уэст мода красота
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Появилось свежее видео толкучки на "Вокзальной": про карантин слышать не хотят
Появилось свежее видео толкучки на "Вокзальной": про карантин слышать не хотят