Фигурка просто огонь! Каменских в платье с экстремальным разрезом засветила белье

Уходящий год, невзирая на карантин, для Насти Каменских был продуктивным – певица выпустила альбом и презентовала громкие хиты, провела свой трансформационный марафон для тех, кто хочет изменить качество жизни, мотивировала поклонников и радовала их новостями. И ее труды были вознаграждены не только рекордным количеством просмотров, но и отмечены на ежегодной музыкальной украинской премии "Музыкальная платформа" от канала "Украина". Фото с трофеем в руках певица показала в своем фотоблоге.

Настя появилась на красной дорожке музыкальной премии в вечернем серебряном платье по фигуре с высоким разрезом до бедра. В этом же наряде она снялась в своем новом клипе-признании в любви – Vibe. Сквозь полупрозрачную ткань нплатья можно рассмотреть белье звезды, наряд идеально подчеркнул ее волнительные изгибы. Также артистка сделала пышную прическу с мелкими кудрями.

Она дополнила образ эффектными украшениями – длинными свисающими золотыми серьгами. Нарядный лук довершили изящные босоножки. Певица похвасталась наградой за свой нашумевший хит “A HUEVO”.

Настя Каменских в роскошном наряде похвасталась трофеем (фото: instagram.com/kamenskux)

"Счастлива получить награду "Песня Года 2020" от "Музыкальной Платформы" и канала "Украина" за трек “A HUEVO”. Для меня огромная радость, что вам понравился этот головокружительный и страстный микс двух культур - мексиканской и украинской!" - призналась Настя.

Настя Каменских получила очередную музыкальную награду (фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah)

"Красивая", - констатировала под фото Леся Никитюк, а муж Насти, Потап оставили парочку красноречивых сердечек.

"Фигурка просто огонь", "Настя, какая вы шикарная!", "Очень нежная", "Ты как всегда прекрасна", "Шикарное платье", - писали поклонники.

Напомним, что ранее Потап рассказал об отношении сына Андрея к Насте Каменских.