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Без фильтров и макияжа: Алина Гросу показала себя настоящую

Автор: Марина Настевич

Украинская певица Алина Гросу, которая сейчас отдыхает в Одессе со своим возлюбленным, российским актером и режиссером Романом Полянским, поделилась редким фото без косметики.

Снимок без фильтров и макияжа артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото запечатлено лицо Алины крупным планом. Волосы девушки распущены и красиво развеваются не легком ветру, а сама она серьезно смотрит в объектив.

Алина Гросу похвасталась натуральной красотой без косметики (фото: instagram.com/alina_grosu)

Певица поделилась интересной информацией, которую недавно узнала, и выразила свое мнение о натуральной красоте в сети.

"В Норвегии появился новый закон: блогеров обязывают подписывать отретушированные фотографии в социальных сетях - теперь им нужно будет обозначать специальной маркировкой те рекламные посты, в которых использован фотошоп, изменены размеры и форма частей лица и тела или отредактирована кожа. Это же касается и масок в сторис. Так правительство собирается бороться с нереалистичными стандартами красоты. - Сказано в интернете. Как вам такой закон? Согласны ли вы с ним? И как вообще относитесь к фотошопу? Как по мне, в этом безусловно есть смысл, так как подрастающее поколение и не только, насмотревшись постов с неправдиво "идеальными" чертами/телами, перестаёт любить и принимать себя настоящего, веря в эти идеалы. Все мы - не совершенство. Тут уж я решила показать вам себя настоящую", - рассказала Гросу.

Подписчики пришли в восторг от натуральной красоты артистки и засыпали ее комплиментами, особенно умиляясь веснушкам.

  • Ніби принцеса з казок Шарля Перро
  • Алина и без фотошопа классная
  • Все мы несовершенны... но индивидуальны и по-своему прекрасны. Алина и без макияжа огонь
  • Очень красивая и милая
  • А у тебя оказывается веснушки есть, так мило
  • Крутая прическа и цвет волос, очень коуто
  • Красотка!!! Такая классная, естественная, необыкновенно красивая!
  • Необычная, красивая!
  • Тебе так очень круто, как будто другой человек. Красотка. Как принцесса из мультика с золотыми волосами
  • Вы очень красивая и настоящая на этом фото
  • Ой,класс,какие милые веснушки, а Вы красавица безусловно
  • Я за! А ви красуня і ніякий фотошоп не потрібен! Сонячна
  • Алина, вот именно настоящая, ты самая красивая!

Напомним, что ранее Алина Гросу призналась, за что ее любит бойфренд, охарактеризовала идеального мужчину и рассказала о самом большом конфузе на сцене.

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певецАлина Гросу