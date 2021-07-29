Без фильтров и макияжа: Алина Гросу показала себя настоящую

На фото запечатлено лицо Алины крупным планом. Волосы девушки распущены и красиво развеваются не легком ветру, а сама она серьезно смотрит в объектив.

Алина Гросу похвасталась натуральной красотой без косметики (фото: instagram.com/alina_grosu)

Певица поделилась интересной информацией, которую недавно узнала, и выразила свое мнение о натуральной красоте в сети.

"В Норвегии появился новый закон: блогеров обязывают подписывать отретушированные фотографии в социальных сетях - теперь им нужно будет обозначать специальной маркировкой те рекламные посты, в которых использован фотошоп, изменены размеры и форма частей лица и тела или отредактирована кожа. Это же касается и масок в сторис. Так правительство собирается бороться с нереалистичными стандартами красоты. - Сказано в интернете. Как вам такой закон? Согласны ли вы с ним? И как вообще относитесь к фотошопу? Как по мне, в этом безусловно есть смысл, так как подрастающее поколение и не только, насмотревшись постов с неправдиво "идеальными" чертами/телами, перестаёт любить и принимать себя настоящего, веря в эти идеалы. Все мы - не совершенство. Тут уж я решила показать вам себя настоящую", - рассказала Гросу.

Подписчики пришли в восторг от натуральной красоты артистки и засыпали ее комплиментами, особенно умиляясь веснушкам.