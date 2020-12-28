Финалист "Холостячки" сделал неожиданное признание о финале и отношениях с Эллертом: это жестко

Финалист проекта "Холостячка" Алексей Тригубенко пусть и не завоевал сердце Ксении Мишиной, зато запал в душу многим украинкам – отбоя от невест у парня теперь нет, но бросаться с головой в отношения он не спешит. 31-летний киевский бизнесмен рассказал, переживал ли из-за финала и признался, общается ли к Ксенией и победителем проекта Александром Эллертом.

Он признался, что накануне финального решения главной холостячки страны очень переживал. Подробностями Алексей поделился в программе "Тушите свет" на YouTube.

"Это жестко. Я ждал этот день, долго к нему готовился. С одной стороны сильно волновался, а с другой думаю: "Ну, наконец-то, это решение будет". Я очень Ксении благодарен за то, что она приняла это решение. Я понимаю, что она это сделала, исходя из того, что она чувствовала сердцем. Я благодарен ей за историю, которая у нас была. Я представляю, как ей было тяжело принимать это решение. Мы пережили очень много. Как в книге пишут – вроде мозги говорят: "Наверное, это он", а сердце больше лежит к другому. Я очень рад, что она сделала выбор сердцем, но очень расстроен, что этот выбор не в мою пользу. Я все равно желаю, чтобы у них классно сложились отношения и они построили семью", - заявил Алексей.

Алексей тяжело переживал отказ Ксении

"Я сейчас понял, что я один не останусь, все у меня будет хорошо, я свою любовь встречу. Я свою девушку еще найду или уже нашел, просто пока еще не знаю, что она та, единственная", - заинтриговал заявлением парень.

Алексей дружит со многими экс-участниками: Андреем Рыбаком, Евгением Ковтуненко, Игорем и Ильей.

Алексей и Александр впервые после проекта увиделись на пост-шоу (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

"С Саней мы не общаемся по понятным причинам. С Мишиной тоже. Видел их на пост-шоу", - прокомментировал Алексей.

Напомним, что ранее Александр Эллерт дал комментарий по поводу "беременности" Ксении Мишиной.